Hovorí sa, že štýl nemá cenovku, pretože môžete mať aj milióny, keď nemáte vkus, skončí sa to módnou katastrofou. Keď tam však štýl je, vznikne niečo nadčasové, čo chceme často aj samy nosiť. A módna ikona je na svete. Pre nejednu ženu je ňou moderátorská stálica Soňa Müllerová.

Pokladá sa za ňu aj ona sama? „V tejto dobe už asi nie, ale uznávam, že bolo obdobie, keď mala móda v mojom živote výraznejšie miesto. Teraz sú už dôležitejšie iné veci. Samozrejme, pekné veci a akési krásno, ktoré potrebujem mať okolo seba, zostalo. Tak aby som bola v harmónii s prostredím a sama so sebou. To je pre mňa aj dnes dôležité, ale nie je to na módnu ikonu,“ myslí si Soňa.

Nechce ich zanedbávať

Dnes sú tu vraj iné dámy, ktoré možno takto označiť. „Ženy, ktoré módu sledujú a majú na ňu financie, lebo je to aj otázka peňazí, aby sa mohli dámy veľmi módne obliekať. Ja to už skôr vnímam ako také divadlo, sledujem ho ako divák, ktorému sa to páči, a vezmem si len to, čo potrebujem.“

Navyše, modelom v šatníku dáva priestor opakovane a recykluje ich. Dôvod vás možno prekvapí. „Je mi ľúto vyhodiť ich, zanedbať, ale aj darovať, pretože nikto ich neocení tak ako ja. Pre mňa majú dušu a históriu. Históriu môjho života,“ úprimne odhalila moderátorka.