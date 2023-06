Dlhoročná novinárka a vášnivá cestovateľka Lucia Lukušová prišla začiatkom roka na trh so svojím módnym dieťatkom. Ako to celé vzniklo? „Obliekať sa štýlovo, nadčasovo a zároveň slobodne vyplýva aj z môjho povolania. Ako televízna reportérka sa usilujem odlíšiť svojím zovňajškom. Jedinečné kúsky si do šatníka často nosím zo zahraničia, kde vyhľadávam lokálnych módnych umelcov. Ale navrhovali už pre mňa aj slovenskí dizajnéri, a to i podľa mojich nápadov. Tieto predstavy sa teraz menia na šaty pod značkou LULU VISION a to vďaka pomoci skúsenej módnej návrhárky Lucie Yildiz. Keď sa spojí Lucia s Luciou, vznikajú doslova zázraky,“ priblížila s úsmevom.

Lucia nemá rada klasické nakupovanie či nekonečné skúšanie oblečenia v malých kabínkach a často jej na kúpených veciach čosi chýbalo. „Veľakrát som si napríklad povedala – škoda, že tieto šaty nemajú ešte vrecko, košeľa by bola lepšia so stojačikom ako s golierom a podobne. Jednoducho, aj super veci, ktoré som si kúpila, som chcela ešte vylepšiť,“ priblížila svoju cestu za módnym snom zakladateľka značky.

