Silvia Kucherenko má krásne zdravé vlasy aj v horúcom lete. S našimi rady to dokážete aj vy.

Poradíme vám, ako to dosiahnuť a zároveň byť trendová. Zaobstarajte si fialový očný tieň, laky vo farbe obľúbeného drinku, bezoplachový prípravok na vlasy a minibalenie parfumu, ktoré budete mať vždy poruke.

Dievča leta musí mať viac než sexi plavky a drahú kabelku ako Elsa Hosk (34). Zdroj: Instagram Elsa Hosk

Záchranná vesta pre vlasy

Jasmina Alagič si vlasy pred slnkom a vodou zaručene chráni. Zdroj: Instagram Jasmina Alagič

Leto praje láske, zábave, dobrej nálade, kráse... Kto však dopláca na slnko a kúpanie, a to najmä v mori, sú vlasy. Ničí ich piesok, vietor, soľ, chlór, horúčavy, suchý vzduch... Urobte teda niečo pre to, aby sa nezmenili na vysušenú slamu či neučesateľný krep matnej farby. Zabránite tomu, keď si zaobstaráte bezoplachovú starostlivosť o vlasy. Jej cieľom je vytvoriť bariéru, ktorá hrivu ochráni pred negatívnymi vplyvmi leta aj pred tepelnými úpravami, ako je fénovanie, žehlenie, kulmovanie, ktoré sú na dovolenke, ak chceme byť tip-top, nutné každodenne.

Must have sú preto bezoplachové mlieka, krémy, kondicionéry a vlasové hmly. Ak sú vaše vlasy suché, prípravkami vhodnými pre vás sú tie s arganovým a jojobovým olejom či s bambuckým maslom. Hydratáciu poskytne všetko, čo obsahuje kyselinou hyalurónovú. A nikdy si do hrivy nestriekajte parfum, len voňavé hmly určené špeciálne na vlasy.