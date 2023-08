Vášeň k móde sa u úspešnej slovenskej návrhárky, ktorá nedávno oslávila narodeniny, začala prejavovať už v detstve. Vtedy ju neskutočne bavili vystrihovačky pre deti na obaloch čokolád – papierové postavičky sa dali vystrihnúť a obliecť do papierových šiat. „Samozrejme, mne dostupná ponuka šiat nestačila, tak som začala s tým, že som postavičkám dokresľovala oblečenie a vymýšľala som im iné outfity a doplnky,“ spomína Jana Jurčenko na svoje prvé návrhy.

Jurčenko je dlhoročnou súčasťou slovenského módneho života. Zdroj: EMIL VAŠKO

V kresbe a výtvarných technikách sa potom začala v desiatich rokoch zdokonaľovať na základnej umeleckej škole. Neskôr vyštudovala odevníctvo, kde sa zlepšila aj technologicky. „Priam som bažila po vedomostiach, nestačilo mi, čo sme sa učili. Iní žúrovali vonku a ja som sedela za šijacím strojom. Môj otec ma vyháňal na diskotéky,“ doplnila so smiechom.

Tri profesie

Jana Jurčenko mala od detstva vysnívané tri povolania – chcela pracovať s módou alebo učiť iných, čomu sa aj venovala, keďže má vyštudovanú špeciálnu pedagogiku a psychológiu, a do tretice chcela byť herečka. „A to všetko sa mi splnilo. Dokonca aj počas školy som navštevovala dramatický krúžok. Nacvičovali sme predstavenia a chodili sme na súťaže. Čiže môžem povedať, že istým spôsobom si plním sny. No nebolo dňa, aby som neriešila módu,“ poznamenala.

