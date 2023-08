Politička už neraz zaujala svojím oblečením na stránkach módnej polície a aj sama priznala, že má rada ženskosť aj módu. No popri práci, rodine a iných aktivitách času nie je nazvyš.

„Mám o šesť rokov mladšiu sestru, ktorá sa aj s kamarátkami v móde vyzná a ja sa nimi rada inšpirujem, vedia mi aj poradiť. Ja na to skutočne nemám čas. Všímam si, ako sa obliekajú ženy, a na Slovensku ich máme veľmi veľa pekne oblečených, aj zvyknem pochváliť, aj som sa spýtala, odkiaľ mali kúsok, ktorý sa mi veľmi páčil, ale vyslovene si na to nepotrpím. Na módnej prehliadke som dokonca bola prvý raz až tento rok. Boli to Bratislavské módne dni a veľmi sa mi páčila tvorba návrhárov. Do práce nosím veľa kostýmov a nebavia ma, keď sú obyčajné. Páči sa mi, keď majú nejaký nápad, a na móle to bolo plné nápaditých vecí. Aj som už zvažovala, že si z prehliadky niečo kúpim, ale teraz na to nemám čas... Možno po voľbách,“ povedala s úsmevom Jana Bittó Cigániková, ktorá si na fotenie pre Šarm priniesla svoje NAJ kúsky.

Čiernobiely komplet od Jany Pištejovej nemala spolu na sebe ani raz. Vrch si vzala na módnu prehliadku. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS, LÝDIA CZAKO

Veselý človek

Tmavovláska má v šatníku veľa čiernych a bielych vecí, pretože táto kombinácia je podľa nej nadčasová a hodí sa aj k jej pracovným aktivitám. Ale farby má rada, pretože sa považuje za veselého človeka. „Páči sa mi zmena nielen vo farebnosti, ale rada vyskúšam aj niečo odvážne.“