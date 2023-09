Poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexmann (50) nás nechala nahliadnuť do svojho originálneho šatníka.

Europoslankyňa má v šatníku viacero zaujímavých kúskov, ktoré nevyraďuje po jednej sezóne. Možno sa viacerým spája so žltou farbou vďaka pamätnému saku, ku ktorému sa viaže milý príbeh. „Mala som ho oblečené pred mnohými rokmi na prednáške v knižnici amerického kongresu a na Facebook som dala fotku z toho podujatia. Keď som neskôr išla kandidovať do Europarlamentu, vtedajší europoslanec Miroslav Mikolášik, ktorý sa rozhodol nekandidovať a mňa povzbudzoval, aby som prevzala v Europarlamente „žezlo“, mi zavolal a spýtal sa, či sako ešte mám. Vraj nech ho využijem v kampani. Vzala som si ho na fotenie a hoci som nebola celkom rozhodnutá, keď sme videli výsledné fotky, vyzeralo najzaujímavejšie. Nakoniec som v ňom naozaj robila kampaň a veľa ľudí si ma s ním spojilo – to je tá v tom žltom saku.“

Miriam Lexmann, poslankyňa Európskeho parlamentu v Bratislave. Zdroj: EMIL VAŠKO

Kvôli saku však Lexmann aj trpela: „Keď sme fotili, fotografovi sa zdalo, že je to v štúdiu príliš strnulé, tak sme išli von. Bola hrozná zima, sako bolo tenké a veľmi som prechladla.“

Nohavice s „krídlami“ ›››