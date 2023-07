Limety, citróny, pomaranče, grepy, všetky krásne voňajú, majú úžasné farby, osviežia, sú chutné a nemajú veľa kalórií. A využiť sa dajú na mnoho spôsobov. Je na škodu, ak sa iba odšťavujú: pripravíte sa o vlákninu z dužiny a pijete energeticky príliš výdatný koncentrát.

Vôňa mladosti

Citrusová vôňa pôsobí tak sviežo, že aj jej nositeľka pôsobí mladšie. A na horúce dni je ako stvorená, lebo ju nedeformuje vôňa potu. Jediný problém je, že ľahšie vyprchá, preto je dobré vybrať si kvalitný parfum. Napríklad Mandarino di Amalfi a Azure Lime od Toma Forda, ktorému sa podarilo uzamknúť do krásnej azúrovej a zelenej fľaštičky výraznú mandarínkovú a limetovú vôňu, ktorá skutočne drží. Obe sú navyše unisex, takže ich môže nosiť každý. Veľmi príjemné sú aj jemnejšie vône značky Guerlain Aqua Allegoria Orange Soleia a Aqua Allegoria Mandarine Basilic. A horúcou voňavou novinkou je parfém Nina Ricci Nina Nature, ktorý vonia po citróne a zelených jablkách. Ak chcete niečo vskutku prírodné, zadovážte si citrusový esenciálny olej. Môžete ho mať stále pri sebe a natierať si ním vlasy, krk a zápästie alebo si ho kvapnúť do obľúbeného neparfumovaného krému a dať mu tak pridanú hodnotu. Niektoré vône, napríklad aróma citrónovej trávy, odpudzujú navyše komáre.

Citrusová diétka

S citrusovou vôňou budete pôsobiť mladistvo a s menej kilami budete vyzerať mladšie. Tu citrusy pomôžu tiež. Snažte sa ich používať v kuchyni čo najviac. Namiesto sladkých džúsov zamrazte plátky limetky, mäty a uhorky do formičky na ľad a jemne si nimi ochuťte vodu či bylinkový vychladený čaj. Namiesto dezertu si spravte citrusový sorbet, ktorý štýlovo servírujte v miske zo šupky. Na večeru jedzte zeleninové šaláty s citrusmi a syrom či jogurtom. Citrónová šťava sa hodí na špagety, kura, dokonca aj do slepačieho vývaru. A zaujímavé je aj to, že urýchľuje odbúravanie alkoholu, takže ak sa nechcete opiť, striedajte drinky so silnou nesladenou citronádou. No a v neposlednom rade sa s ňou dá variť. Ak máte prístup k čerstvým rybám či krevetám, pripravte si „ceviche“. Malé kúsky ryby marinované 12 hodín v chlade v citrónovej a limetovej šťave. Pred podávaním stačí okoreniť, osoliť, pridať trochu panenského oleja, koriander, prípadne čili, a máte zdravú a diétnu delikatesu.