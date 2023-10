Beáta Busnáková

Súťažiaca z reality šou Ruža pre nevestu Bejba, ktorá sa odela do dlhého kabátu a výrazných čižiem, dostala aj pochvalu od styilistu z magazínu Emma: „Chválim kožený trenčkot, ktorý je túto sezónu top trend a zachránil rifle. Keby to boli iba rifle a top, bola by to nuda. Koža je dobrá voľba a vie pomôcť.“