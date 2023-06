Vanilkové dievča má dokonca presnú charakteristiku. Je protipólom emo štýlu. Vyznáva ženskosť, prirodzenosť a milotu. Žiadny prehnaný mejkap, len nahé líčenie, ktoré podčiarkne prirodzenú krásu. Namiesto šperkov úsmev. Má dlhé zdravé vlasy bez chemických úprav, oblieka sa minimalisticky do príjemných pastelových farieb. Nie je tučná ani vycivená, pred alkoholom uprednostňuje latté a cvičí pilates. Je to verný rodinný typ, verí v lásku a ku každému je láskavá. Nuž, ktorý muž by po takejto partnerke netúžil? Nečudo, že aj zrelé ženy zaujal vanilkový štýl.

Žĺtok s cukrom

Samozrejme, najjednoduchšie je nasadiť si na tvár milý úsmev a ubrať z líčenia. Nesnažiť sa o prehnaný „solárkový“ bronz, čo ocenia aj dermatológovia. Používať vanilkové odtiene mejkapu a svetlé tiene na oči. Nie oker ani zlato, ale jemná bledožltá, odtieň, ako keď sa vymieša žĺtok s cukrom, a k tomu už len nenápadná linka a zvýraznené mihalnice. Plus trochu svetlých trblietok, aby pleť, keď na ňu zažiari slnko, žiarila tiež. Šatník si treba obohatiť o svetložlté tričká, nohavice, tenisky a na oficiálnejšie príležitosti kostým. V skrini ho už má aj herečka Katie Holmes.