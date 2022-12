V spoločnosti sa čoraz viac skloňuje podpora lokálnych značiek. Platí to aj pri kabelkách a mnohé známe tváre radšej siahnu po domácej tvorbe, ktorá je kvalitná a originálna, než po predražených zahraničných kúskoch.

Zuzana Vačková (53), pre ktorú sú kabelky zároveň šperkom, nám priznala, že im doma venovala hneď niekoľko poličiek. Svoju spriaznenú dušu našla v tvorbe Slovenky Dajany Rodriguez. „Zaujala ma originalitou a páči sa mi celý jej koncept. Je to dievča, ktoré išlo za svojím snom. Jej kabelky sú úžasné, jedinečné a neprehliadnuteľné. A priznám sa, že ma veľmi baví aj to, keď sa stretnem s dámou, ktorá má tiež kabelku od Dajany. Dá sa povedať, že už sme taká komunita. Žmurkneme na seba a vieme, že máme rovnaký vkus... Mne to pripomína, keď som kedysi chodila s rodičmi niekam autom a mali sme bledomodrú škodovku a keď sme stretli rovnakú, ocko zablikal,“ priblížila sympatická herečka, ktorá sa nedávno objavila v muzikáli Vyznanie.