Všetky týždne módy sa tešia veľkému záujmu, no či sa to New Yorku a Milánu páči alebo nie, vyvrcholením je Parížsky fashion week.

Do Paríža merali cestu mnohé herečky, veď kto by si dal ujsť napríklad prehliadku Dior, alebo Chanel v jeho domácom prostredí. Hoci dámy investovali do outfitov veľkú námahu, prekonať Demi Moore sa im nepodarilo. A to mala popri nich veľmi jednoduché čierne šaty.