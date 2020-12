Akčný film sa rodí ťažko. Zdroj: Internet

Tom Cruise, ktorý vo filme nielen hrá ale je aj jeho producentom, nevyberavo nakričal na členov štábu za to, že nedodržali pravidlá proti šíreniu koronavírusu. Britský denník The Sun zverejnil nahrávku celého incidentu. Jej pravosť potvrdili denníku The New York Times dva zdroje.