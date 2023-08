Byť či nebyť pri pôrode? To je otázka, ktorá rozdeľuje mužov na dva tábory. Títo celebritní oteckovia v tom majú jasno.

Priviesť na svet dieťa je krásna a prirodzená životná situácia, no dlhé roky bolo v našej spoločnosti zaužívané, že je to výhradne ženská záležitosť. Časy sa však menia a nielen pôrodnice, ale ani mnohí muži sa už nebránia tomu, aby sprevádzali milovanú osobu pri pôrode a videli svojho potomka pri narodení. Zažili to aj známe tváre. Ako si na výnimočnú chvíľu spomínajú?