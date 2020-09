Martina Šimkovičová je od minuloročného februára oficiálne rozvedená žena. Odklepnutím rozsudku, ktorý ukončil trinásťročné manželstvo, sa však problémy neskončili, začali sa ťahanice o delenie majetku. Luxusná vila v rakúskom Prellenkirchene sa ukázala ako obrovský balvan. „Exmanžel sa vyjadril, že mi ostal dom, no zabudol podotknúť, že s ťarchou tristošesťdesiattisíc eur a ďalšími nákladmi,“ povedala Šarmu krátko po rozvode vtedy poslankyňa Národnej rady s tým, že prišla aj o auto. Hoci vila nemala osobitnú miestnosť pre psy, akú si vo svojom megalomanskom dome nechal navrhnúť bývalý Šimkovičovej šéf Pavol Rusko, tiež si v nej dopriali vymoženosti, ktoré nemá každý.

Okrem šiestich izieb mali k dispozícii napríklad šatník s rozlohou 17 štvorcových metrov, celoročne využiteľnú vírivku na terase alebo bazén s protiprúdom a masážnymi vodopádmi.

Vo vlastnom inde

Tento finančne nákladný raj však bývalá tvár Markízy a mama troch detí, z ktorých dve má s exmanželom Igorom Šimkovičom, opustila. A vila, ktorá bola v ponuke realitky na začiatku za 865-tisíc eur, konečne zmenila majiteľa. Zistil to denník Plus JEDEN DEŇ, rovnako aj to, že si kúpila dom v rakúskom Kittsee. Šimkovičová to nepoprela. „Je to tu lepšie, najmä pre dcérku. Máme tu kamarátov, sme tu taká komunita. V domčeku býva spolu so Sofiou a sem-tam príde aj môj syn, lebo on chodí do školy v Bratislave,“ priznala pre denník. Jej dcéra chodí do rakúskej školy.

Posúva iných

Expolitička, ktorá sa svojho času zviditeľnila aj publikovaním kontroverzných statusov proti utečencom, netají ani to, že ju stále drží záľuba v maľovaní a ťahá ju to k psychologickej pomoci ľuďom. Napokon, vracia sa vlastne ku koreňom – v roku 2016 totiž získala doktorát z liečebnej pedagogiky a mandát na to, aby posúvala ľudí vpred má vlastne aj tým, že sama musela preskákať a stráviť svoje problémy.

Na otázku Šarmu, čo o sebe po rozchode zistila, odpovedala: „Že si môžem poplakať, odfiltrovať tak smútok, ale dlhé plače, ľutovanie sa a stavanie sa do roly obete je skôr na škodu. Myslím si, že teraz zvládam problémy, ktoré by ma možno pred dvoma rokmi dostali na kolená, s väčšou ľahkosťou, nepripisujem im veľký význam,“ povedala s tým, že oporu treba hľadať v sebe samom a nenechať sa limitovať strachom. Už vtedy sa intenzívnejšie zaoberala tzv. Kopsovou metódou, terapiou, ktorá sa volá životné mapy a využíva sa aj v medicíne. Pomohla jej vyrovnať sa s problémami a rada ju využíva pri pomoci iným. „Keď vidím, ako sa to z človeka vyplavuje, cítim zadosťučinenie,“ prezradila examarkizáčka Šarmu pred časom, keď jej klientmi boli ešte väčšinou ľudia z podnikateľského prostredia.

