Madagaskar, Grónsko či Zimbabwe. Aj z týchto krajín sa ozvali Slováci a prejavili záujem v septembri vhodiť na diaľku svoj hlas do volebnej urny. Možnosť voliť poštou chcú využiť slovenskí občania až zo 131 krajín sveta. Zo zahraničia prišlo tentokrát historicky najviac počet žiadostí – záujem voliť z cudziny má 72 993 ľudí. Otázne však je, či všetci aj vyplnia hlasovacie lístky a pošlú ich na ministerstvo vnútra najneskôr do 29. septembra. Podľa hlavy aktuálnej úradníckej vlády Ľudovíta Ódora prejavilo záujem voliť toľko ľudí preto, lebo systém je jednoduchší a prebehla informačná kampaň, do ktorej sa zapojili nielen ministerstvá, ale „celkom dobre aj iné organizácie.“

Práve občianske združenie Srdcom doma od roku 2018 búšilo do kompetentných, aby mohli ľudia voliť aj zo zahraničia, obrátili sa aj na ústavný súd. Veľký vplyv na to, aby Slováci využili svoje volebné právo, aj keď žijú alebo sa budú v tom čase nachádzať v zahraničí, mali aj známe osobnosti. Do výzvy občianskeho združenia sa zapojili mnohí, napríklad Natália Germáni a Martin Valihora, ktorí sa pravidelne presúvajú medzi Slovenskom a Amerikou, či speváčka Alžbeta Ferencová, ktorá má svoje hlavné pôsobisko v Česku.

Hlas zo Španielska

Na blížiaci sa termín, v ktorom bolo ešte možné odoslať žiadosť o voľby zo zahraničia, upozorňovala do poslednej chvíle aj Zuzana Vačková zo slnečného Španielska. Na dovolenke tak zabila viac múch jednou ranou.

Mucha prvá. Hoci herečka už párkrát povedala, že nepozerá televízor a nesleduje politiku, každý z nás pociťuje vo svojom živote následky rozhodnutí politikov. „Moji milí followeri, koľkí z vás nebudete počas volieb na Slovensku?“ pýtala sa na Instagrame. Výzvu, aby nepremeškali príležitosť voliť, končila slovami: „Potrebujeme všetkých.“ Zjavne teda voliť pôjde a prispela tiež k tomu, aby išli voliť aj iní.

Čas s dcérou

Mucha druhá. Zuzana Vačková je mamou už dospelej dcéry Márie, ktorú to ťahá k tancu aj herectvu. Sú to parťáčky, majú blízky vzťah, no pracovať na ňom treba stále. Skvelým vkladom do vzťahu sú aj spoločné zážitky, ktorých je plná ich španielska dovolenka. Napríklad výlet na Gibraltár určite stál zato.

FOTO NÁJDETE VO FOTOGALÉRII.

Blahodarné more

Mucha tretia. Slnko, slaná voda, dobré jedlo, ale aj potrava pre dušu v podobe pamiatok či kultúrnych zaujímavostí, to všetko je posilňujúcou bombou v boji za fyzické aj mentálne zdravie. Pre aktívnu Zuzanu, ktorá sa snaží udržiavať v čo najlepšej kondícii, je tento druh oddychu vítaný.

Biznis nespí

Účty platiť treba a aj sa realizovať. Herečka, ktorá je síce vyťažená v divadle aj dabingu, by rada aj nakrúcala filmy. Keď však príležitosti neprichádzajú, neupína sa len na profesiu, ktorú vyštudovala. Veľmi flexibilne sa chytila sociálnych sietí, ktoré priniesli aj možnosť komerčných spoluprác. Aktívna je na Instagrame, TikToku ale aj Youtube s reláciou Zvedavá Zuza. Teraz v Španielsku využila Instagram na platené partnerstvo so značkou intímnych gélov. Ako inak, pribalila si jeden do kufra. Zarobené.