Budovala Markízu, ktorá takpovediac vyrástla na zelenej lúke. Do roku 2010 pôsobila ako jej marketingová riaditeľka, zodpovedala za stratégiu a imidž televízie.

Následne prevzala opraty po Václavovi Mikovi a stala sa hlavou Markízy na ďalšie tri roky. V roku 2013 sa napokon vybrala úplne inou cestou.

Vyštudovaná divadelníčka a filmová vedkyňa z VŠMU v Bratislave, kde pôsobila ako pedagogička, pobudla aj na ministerstve zahraničných vecí. Od augusta 2022 sa po dlhom čase vrátila do médií, rovno do RTVS. Oľutovala to?

