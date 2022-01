Keď hviezda markizáckych seriálov Zuzana Kubovčíková Šebová zatínala pri pôrode v jednej z bratislavských nemocníc zuby od bolesti a dávala deň pred Vianocami 2017 život milovanému synovi Rudkovi, tak už bolo o všetkom dávno rozhodnuté. Šťastná mamička priviedla na svet nielen svojho prvého potomka, ktorého má s manželom a kolegom z brandže Michalom Kubovčíkom, ale aj budúceho ľaváčika.

Chlapček to do vienka dostal ešte keď sa vyvíjal v bruchu svojej slávnej matky. Nuž a to, že im pod nosom rastie osôbka, ktorá má ľavú ruku obratnejšiu ako tú pravú, si známi umelci všimli. Kubovčíková Šebová už túto danosť stihla verejne okomentovať a medzi mamičkami na internete sa aj spravodlivo rozohniť. Čo ju vytočilo do vývrtky?

Čelili prenasledovaniu

Isté je, že zo štvorročného Rudka vyrastá jedinečný človek, a nie je to len tým, že má herecký rodokmeň. Patrí totiž do menšiny, ktorá je v populácii zastúpená približne jedenástimi percentami, čiže každý desiaty človek na svete je podľa priemernej štatistiky ako on.

Prezradila to o ňom Zuzana Šebová na sociálnej sieti. „My to isté. Ľavák,“ napísala umelkyňa v jednom z fór, kde sa riešili starosti a radosti takýchto detí. Zdá sa však, že komičke pri stretnutí s niektorými ľuďmi zamrzol úsmev a nemá na nich dobrého slova. V minulosti totiž ľaváci čelili dokonca prenasledovaniu a v niektorých kultúrach je tomu dokonca dodnes.

Nuž a zopár osôb so štipľavou poznámkou na ich adresu sa stále nájde aj v našich zemepisných končinách, o čom sa presvedčila aj spomínaná Zuzana. „Najviac ma zabila reakcia: ´a tak veď snáď mu to prejde´. Akože ako sopeľ, či?“ vyštekla a nahnevane prehltla ďalšiu horkú slinu. Ostatné mamičky jej názor v online priestore kvitovali. Herečka a jej potomok sa jednoducho stali ďalšou obeťou predsudkov, klamstiev a chimér, ktoré ľaváctvo obchádzajú.

