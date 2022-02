Zuzana Plačková si nedávno užívala na dovolenke v exotickom Mexiku. Keď fanúšikom oznámila, že bude musieť zvoľniť tempo, niekoľko dní ostať ležať v posteli, fanúšikovia sa zľakli, že má kovid. Odpovedala ale ráznem že s kovid to nie je. Neskôr povedala o čosi viac. „Už pár mesiacov mám nejaké zdravotné problémy, o ktorých nehovorím verejne a ani nebudem. Takže aktuálne musím pár dní ležať, lebo keď dlho stojím na nohách, je mi na odpadnutie. Takže budem ležať, kým sa nedá všetko dokopy alebo kým ma ned*bne z toho, že toľko ležím,“ zverila sa Plačková. V nedeľu po týždni vyšla z domu a s kamarátkami si zašla do reštaurácie. Niektorí fanúšikovia jej dokonca napísali, že istotne si budú viacerí myslieť, že je tehotná, na čo Zuzana so smiechom odpovedala, že si to myslia už niekoľko rokov.

V tomto prípade sa však dohady ukázali ako pravda. Plačková je skutočne tehotná! Oznámila to krátkym videom. To, že čaká dieťa, zistila počas dovolenky v Mexiku. A veľké prekvapenie to bolo aj pre jej manžela Reného. ,,To najkrajšie, čo sa nám v živote mohlo stať. Naše dlho vytúžené dieťatko. S Reném budeme rodičia. Bohužiaľ, naša radostná správa sa dostala do nesprávnych úst ludí, a tak som nútená to dať von skôr, ako som chcela," priznala.