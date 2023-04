Zuzana Kronerová patrí medzi herečky, ktoré si vždy veľmi precízne vyberali, v akom filme či hre sa objavia. A už to ani nebude meniť. „Aj keby som nemala takmer žiadnu prácu vo filme, určite by som nevzala všetko. Rodičia ma naučili ,nepredať sa lacno‘ a odmietnuť ponuku, ktorá sa mi nepáči. Takže sa snažím pokračovať v ich šľapajach a vyberať si zo scenárov len tie najlepšie,“ povedala raz o tom, čo dostala okrem iného do vienka od dvoch hercov – otca Jozefa Kronera (†73) a mamy Terézie Hurbanovej-Kronerovej (†75).

Čarovná a neoblomná

Nikdy netajila, že rodičia boli na ňu prísni. Otec ju po prvej premiére v trnavskom divadle skritizoval tak, že sa zaťala a dlhý čas rodičov nepozývala na premiéry. Na druhej strane, prístup mamy a otca, ktorý nebol len o potľapkávaní po pleci a nekritických ováciách, jej uľahčil prijímanie kritiky od režisérov a ľudí, ktorí sa herectvu rozumejú. Keďže Zuzana Kronerová roky učila na Vysokej škole múzických umení, kde sa pracuje s krehkou dušou mladého človeka, zaujímalo nás, ako ju videli jej žiaci. Jedným z jej žiakov je aj Juraj Hrčka, s ktorým sa nedávno veľmi družne pozhovárala po premiére inscenácie Pressburger Fight Club v Divadle P. O. Hviezdoslava.

Keď sme sa herca spýtali, aká bola ako pedagogička, zareagoval: „Učila ma herectvo spolu s Petrom Mankoveckým a Jurajom Nvotom. To, že ma prišla pozrieť moja pani profesorka, ma veľmi potešilo. A aká bola v škole? Bola spravodlivá, čarovná a niekedy neoblomná v niektorých veciach. Dokonca sme spolu kedysi hrali aj hlavné postavy v predstavení Zlomatka. Už ju beriem ako hereckú mamu.“ Bolo vidieť, že sa Zuzana Kronerová cítila v spoločnosti mladých kolegov príjemne. A prezradila, za čím jej je smutno.

