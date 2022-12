Herečku s nezameniteľným štýlom a vyžarovaním len ťažko miniete na ulici bez povšimnutia. Hovorí sa, že šaty robia človeka. Podstata osobnosti sa určite nedá zúžiť na oblečenie, ale je pravda, že robí veľa. Je sympatické, že Zuzana Kocúriková nevidí dôvod vzdať sa úzkych nohavíc a pohodlných bagančí na plat­forme, keď vyráža na kávu v bratislavskom Starom Meste, alebo vysokých ihličiek, keď sa chystá do spoločnosti.

Keď sa usadíme v kaviarni, vypýta si ku káve aj džbán vody. „Piť je základ,“ poznamená žena, ktorá sa stará nielen o svoj zovňajšok, ale aj vnútro. Duševnú pohodu, ktorá sa odráža v tvári človeka, jej veľkým dielom zabezpečuje aj štyriapolročný vnuk Oliver Peter od dcéry Kataríny.

Kondícia aj vďaka mladým

Zuzana Kocúriková sa nedávno objavila v seriáli Pán profesor ako mama Tomáša Maštalíra. Ich náhodné stretnutie prebehlo v dusnej atmosfére na cintoríne, kde si vymenili dve vety. V súkromí je jej dospelé dieťa, naopak, veľmi blízke a ťažko znášala aj malé odlúčenie, ktoré len nedávno spôsobil kovid. „Pred predstavením v divadle som sa išla pre istotu otestovať, keďže som mala nádchu, a test vyšiel pozitívny. Som očkovaná, nič mi nebolo, len som sa musela izolovať v jednej časti nášho bytu,“ hovorí.

Keďže má energie na rozdávanie, úprimne dodáva: „Išlo ma poraziť. Som síce veľký čitateľ, ale po čase ma nebavili už ani knihy. A vnuka som nevidela týždeň! Malé deti vedia za taký čas urobiť veľký skok. Olivera si chcem užívať stále. Beháme, vyčíňame, v lete bicyklujeme, vymýšľame si... Keďže som sa už narodila s ,vrtuľkou v zadku‘, nerobí mi problém žiadna aktivita, pohyb či práca,“ vraví. Našťastie nemusí za vnukom cestovať ďaleko, prejde doslova cez ulicu. V živote dcéry, divadelnej dramaturgičky a scenáristky Kataríny Mikulíkovej, je teda intenzívne prítomná.

Zuzana Kocúriková s dcérou na módnej prehliadke Marcela Holubca W s názvom MHW Charactere 2022. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Práca ide bokom

Do výchovy jej však nehovorí. „Autoritu má mať rodič. Ja ako babinka som skôr vzor,“ podotýka. Dcére sa nemieša ani do práce. Keď päť rokov písala scenáre do seriálu Oteckovia, žiadnymi tipmi ani historkami ju nikdy nezásobovala. „Za tých päť rokov som nevidela ani jednu časť. Náš rodinný život oddeľujeme od práce. Veď aj s mojím manželom, ktorý bol celý život režisérom, sme mali prísne zaužívané, že keď sme si po práci sadli do auta, o divadle už nepadlo ani slovo. Keď moja dcéra študovala divadelnú dramaturgiu, s otcom sa o štúdiu bavila, ale s mamičkou nikdy,“ hovorí.

Na poznámku, že málokto dokáže nenosiť problémy z práce domov, reaguje: „My sme sa zhodli, jednoducho to tak máme. V mojom živote sa stalo mnoho vecí, ani neviem prečo. Určite nás niečo riadi.“ Verí teda na osud?

Spolieha sa na intuíciu

„Neviem, či je to osud, ale hlavne sa celý život spolieham na intuíciu. Dobre ma viedla, vedela ma aj ochrániť a uľahčiť mi niektoré etapy v živote, ktoré má každý, keď stráca blízkych, na ktorých je silno naviazaný,“ hovorí. Má na mysli rodičov. Otca, doktora práv, utrápili komunisti tým, že musel vŕtať studne, oplechovávať strechy a bývať v maringotkách bez kúrenia, čo mu zničilo ľadviny. Mal 68 rokov, keď zomrel. „Choroba ho vzala rýchlo. S mamou to trvalo dosť dlho. Viete, mnohí ľudia sa rúcajú, keď má ich rodič Alzheimerovu chorobu. Ja som to s mamou krásne zvládla. S mladšou sestrou, anestéziologičkou, sme si povedali, že keď nás už nebude spoznávať, dáme ju do opatery do dobrého zariadenia. Tak sa aj stalo,“ spomína Zuzana Kocúriková.

Mohla vycestovať za hereckou profesiou do zahraničia. Napokon dala prednosť Slovensku. Zdroj: Archív SND

Bez klebiet a závisti

Za mamou chodievala do zariadenia aj s dcérou Katkou. „Brávali sme ju do krásnej záhrady, ktorá tam bola. Hrali sme sa, pretekali s vozíkom. Mame som nosila klobúky, ona si ich skúšala, smiala sa...“ hovorí herečka, ktorá je rada, že jej otec aj mama odovzdali v génoch životnú silu. „Mám takú povahu. Ja sa ubíjať životom nenechám! V žiadnom prípade. Pomáha aj to, že sa nezaoberám pletkami, hlúposťami, zlomyseľnosťami, klebetami a závisťou. Tak sa dá život lepšie prežiť,“ hovorí.

K životnej spokojnosti patrí aj radosť z práce. „Som rada, že mi život dožičil túto profesiu. Veď ja sa celý život hrám,“ smeje sa. „Samozrejme, že sú v tom hodiny ťažkej driny, ale výsledkom je zábava a uspokojenie. To môže byť v každej profesii, ak ju máte rád. Keď som nedávno pozerala odovzdávanie ocenení Esetu výnimočným vedcom, mnohí hovorili, že sa tiež hrajú,“ hovorí herečka, ktorá mala vždy priateľov aj medzi lekármi, architektmi či vedcami. Skrátka sa rada obohacuje aj o iné témy. Navyše, fascinovalo ju nielen herectvo: „Odmalička mám v sebe výtvarné cítenie, v našej rodine ho mali prakticky všetky ženy. Ale aj cit pre záhradu, dizajn, zariaďovanie interiérov, obliekanie... To sa dá dosť ťažko naučiť. Buď to v sebe máte, alebo nie.“

Plná skriňa doplnkov

Prízvukuje, že v obliekaní si nikdy nedala diktovať. „Vedela som, čo mi pristane a čo v žiadnom prípade, čomu sa vyhnúť, nech bol trend, aký chcel. Mám veľký cit pre farby, prirodzene kombinujem veci, ktoré by možno inému nenapadli. Mám plnú skriňu doplnkov, šálov, šatiek, klobúkov, korálov, prsteňov, ktoré som si kupovala od šestnástich. Veci som nevyhadzovala, veď to sa nezničí, takže kedykoľvek niečo vytiahnem a skombinujem. Vždy je to pre mňa pekné, je to radosť,“ hovorí. Teší ju, že sa dnes aj ženy vo vyššom veku vedia obliecť mladistvejšie: „Sedemdesiatročná žena si síce už nedá mini, to sa nehodí, ale je fajn, že sa generácie približujú obliekaním.“

