Aj keď sa poznali už viac ako štvrťstoročie, povestná iskra preskočila až vlani. Herečka a speváčka Zuzana Haasová si po rokoch hľadania šťastia v láske našla spriaznenú dušu v „staronovom“ priateľovi Viliamovi Schowanetzovi. S huslistom sa začali verejne ukazovať vlani v lete a odvtedy na svojho muža snov nešetrila chválami.

A zdá sa, že ich vzťah nabral raketový vývoj, keďže pred pár dňami vyšlo najavo, že už sú svoji. „My sme sa zobrali už pred pár mesiacmi a vedel o tom kruh našich najbližších. Nerobili sme okolo toho tajnosti, jednoducho to tak vyšlo,“ povedala Šarmu nevesta. „Ani neviem, ako sa to stalo. Zrazu som Schowanetz. Už som tvoja,“ zopakovala aj do kamery markizáckej Smotánky Haasová, ktorú bohužiaľ krátko po tom, čo sa o svoje šťastie podelila na sociálnej sieti postihli nepríjemnosti.

Pani Schowanetzová totiž dostala koronavírus. "Som trikrát očkovaná a mám mierny priebeh," potvrdila v pondelok Šarmu Zuzana, ktorá sa cíti dobre.

Zuzana Haasová sa tretíkrát vydala. Jej manželom je huslista Viliam. Zdroj: tv markíza

Originálne náramky

Herečka v izolácii sa intenzívnejšie môže venovať manželovi Viliamovi, ktorému povedala áno ešte vlani. No obaja sa rozhodli držať bobríka mlčanlivosti. Až nedávne zábery zo svadby nakoniec ukázali nevestu v plnej paráde a najmä s poriadne sexi dekoltom, na ktorom vysmiaty ženích išiel oči nechať. Haasová a Schowanetz si sľúbili vernosť v historickej Redute a namiesto tradičných snubných prsteňov si vymenili zlaté náramky.

„To bol nápad môjho manžela, pretože je huslista a náramok je jediná vec, ktorá mu nebude prekážať, keď bude hrať na hudobnom nástroji. Prsteň by mu mohol zavadzať. A je to aj originálne,“ uviedla Šarmu Zuzana, ktorú Viliam prekvapil aj prsteňom vystrúhaným z dreva klavíra.

