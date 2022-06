Jedna z prvých celebrít, ktorá si dala vylepšiť zuby v zrelom veku

bola Lucie Bílá. Speváčka preslávená nielen obrovským hlasom, ale aj ústami. Problém bol, že zďaleka nemala perfektný chrup. Navyše má typ úsmevu, pri ktorom vidieť aj ďasná, takže zubatá chyba krásy bola naozaj viditeľná. Na Hanke Zaňákovej by to tak neprekážalo, na zlatej slávici áno. Rozhodla sa to teda riešiť radikálne. Tu by len strojček nestačil, musela si dať nasadiť nové korunky. Hoci je to vidno, rozhodne vyzerá oveľa lepšie. Podobne je na tom koniec koncov Penélope Cruz a tá patrí medzi najkrajšie ženy sveta.

Na Slovensku nebola so svojím úsmevom spokojná Adela Vinczeová. Celebritná priekopníčka nosenia priesvitných zubných strojčekov mávala kedysi pri fotení vždy zatvorené ústa. Zďaleka nemala chrup v takom stave ako Lucie, ale trochu krivý bol. Chybičku odstránila za mastnú sumičku a niekoľko mesiacov diskomfortu, no keďže odvtedy sa už na fotkách bezstarostne zubí, svoje rozhodnutie evidentne neoľutovala.

„Drží basu“ s Lolou

Aj keď na tom nebola tak zle ako Lucie či Adela, Dara Rolins (49) sa rozhodla nasledovať ich príklad.

Speváčka veľké estetické problémy nemala ani zďaleka. Jej úsmev bol napohľad perfektný. Veď sa aj rozhodla, že stačí si dať do „pucu“ len spodné zuby. Navyše to vlastne nerobí ani tak kvôli sebe ako pre dcéru Lauru. Tá musí nosiť strojček ako každý druhý tínedžer. Hoci je to dnes tak trochu módny doplnok, aj tak je to otrava, preto sa mama rozhodla ísť do toho zo solidarity.



Bude to perfektné

Dara Rolins je na väčšine fotiek vysmiata od ucha k uchu. Rozhodne svoje zuby nikdy neskrývala, veď vyzerali perfektne. Biele ako porcelán, žiadny predhryz, rovné ako podľa pravítka. A predsa s nimi perfekcionistka nebola spokojná. Hoci tento rok oslávi už päťdesiate narodeniny, rozhodla sa ich vylepšiť. Rok bude musieť nosiť neviditeľný strojček. Nie je to príjemné, bonusom však je, že zaručene nepriberie. Aparátik vás nepriamo núti jesť menej, po každom jedle ho totiž treba vyčistiť.