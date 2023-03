Speváčka sa ohromne tešila z toho, že dostala príležitosť naučiť sa tancovať a nevedela si vynachváliť svojho empatického a šikovného partnera. Zaúradovala ale veľká smola a druhé kolo neabsolvovala.

Počas tréningu sa škaredo zranila tak, že skončila na vyšetrení v nemocnicci. Divákom sa prihovorila cez video: "Stalo sa mi niečo, čo by som nepredpokladala, že za posledných 6 týždňov tréningov môže niečo také prísť. Pri jednej zdvíhačke, ako ma Yoris bral hore, tak mi vzadu na chrbtici pod rebrom niečo puklo... Taká bolesť, tak to vystrelovalo nekonečne, že som si musela okamžite ľahnúť a dať sa do nejakej takej polohy... Ja som bojovník a keď budete na mňa myslieť a posielať dobrú energiu, tak verím, že sa z toho čím skôr dostanem," povedala. Všetkých pozdravila a kolegom, ktorí pokračujú v šou odkázala: "Dávajte si hlavne pozor na tých tréningoch."