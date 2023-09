Čas neuveriteľne letí – začiatkom augusta oslávila Zorica už deviate výročie svadby so svojím manželom, hudobným producentom a vášnivým cestovateľom Petrom Illiášom. Hoci je o šestnásť rokov mladší, bývalá majsterka sveta vo fitnes a aerobiku sa netají tým, že v ňom našla lásku svojho života. Zatiaľ to tak vyzerá. Aj do vzťahu s hokejistom Žigmundom Pálfym šla v minulosti určite s tým, že to vyjde, no mužom jej života sa nestal. Prežila s ním päť turbulentných rokov, ktoré sa zavŕšili dramatickým rozchodom.

Pre každé dievča je však veľmi dôležitým mužom života aj otec. Je to prvý muž, ktorý ho ochraňuje, dáva lásku, pocit bezpečia, od otca veľmi závisí, či si bude žena v budúcnosti veriť. Pre Zoru bol jej milovaný otec skutočným hrdinom, no na jar ju zasiahla krutá rana, keď o neho prišla. V rozhovore prezradila, kedy jej chýba najviac, no aj to, čo varí manželovi, keď ho chce potešiť.