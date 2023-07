Sinéad O`Connor zomrela v stredu 26. júla vo veku 56 rokov. Informáciu o jej úmrtí priniesol ako prvý írsky denník The Irish Times, ktorému to potvrdila jej rodina. Príčina úmrtia a ani ďalšie okolnosti nie sú zatiaľ známe. Speváčka dlhodobo trpela psychickými problémami, ktoré pokazili aj jej sľubnú kariéru. „S veľkým zármutkom oznamujeme odchod našej milovanej Sinéad. Jej rodina a priatelia sú zdrvení a žiadajú súkromie v tejto veľmi ťažkej dobe,“ jej najbližší povedali v oficiálnom stanovisku, ktoré zverejnilo The Irish Times.

Ako píše redakcia PLUS 7 DNÍ, O`Connor mala dlhoročné zdravotné problémy. Tie spôsobovali aj zhoršenie psychického stavu, kvôli čomu sa speváčka časom izolovala a na verejnosti sa ukazovala len sporadicky. Sinéad trpela najmä po strate svojho syna Shanea, ktorý pred osemnástimi mesiacmi vo veku 17 rokov spáchal samovraždu. Rovnako ako jeho mama, aj on sa liečil na psychické problémy.

