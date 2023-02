Slovensko zasiahla smutná správa. Režisérska legenda v piatok zomrela. RTVS to v sobotu, 25. februára, krátko po polnoci potvrdila režisérova dcéra a herečka Janette Jakubisková.

Janette smutnú správu priznala aj priateľom na sociálnej sieti. A vybrala si na to vskutku symbolickú fotku. Fotku, na ktorej jej otec pôsobí voľný ako vták, bez klobúka, s vetrom vo vlasoch a s rukami smerujúcimi k nebu.

Juraj bol kedysi spolu s manželkou ozdobou spoločenských podujatí, no keď prišiel covid, veľa sa zmenilo. Aj v režisérovom zdravotnom stave. Prekonal toto ochorenie s ťažkým priebehom a značne vtedy aj schudol. Manželia sa stiahli do úzadia, no ako Šarmu dávnejšie prezradila Deana, ponorkovú chorobu zo seba nemali, skôr naopak.

„Ja už viem, že čím dlhšie ste s niekým spolu, tým viac si uvedomíte, koľko vecí sa môžete ešte o tom dozvedieť, postupne sa naučíte stále viac partnera počúvať. Milujem momenty, keď sedíme spolu buď v Jurajovom ateliéri, Juraj maľuje a ja niečo píšem na počítači - chvíle, keď si každý robíme niečo "svoje". Je príjemné zdieľať spoločný priestor, hoci aj bez slov.

Po toľkých spoločných rokoch sme prepojení - nielen v živote, ale aj pri práci. Keď niečo navrhnem, Juraj mi o sekundu povie, že už to mal poznačené v scenári... Keď sme len tak potichu v tom spoločnom priestore, cítim, že nie sme tí, ktorí si len hľadia jeden druhému do očí. My sa držíme za ruky a dívame sa dopredu. To je vo vzťahu najdôležitejšie,“ priblížila vtedy Jakubisková.



Kde strávil posledné dni života? >>>