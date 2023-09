Yvonne Přenosilová to v živote nemala ľahké. Kvôli komu roky plakala?

Speváčka Yvonne Přenosilová (†76) mala so synom mimoriadne komplikovaný vzťah. Trápila sa kvôli nemu celé roky.

Česká spevácka legenda Yvonne Přenosilová, ktorá má zástup fanúšikov aj na Slovensku, je mŕtva. Nezabudnuteľná interpretka hitov Boty proti lásce, Roň slzy, Tak prázdná, Zimní království, Mně se líbi Bob, či Sklípek, skonala ako sedemdesiatšesťročná na celkové zlyhanie organizmu. Jej zdravotný stav sa dramaticky skomplikoval po onkologickej diagnóze. Naposledy vydýchla v pražskej nemocnici na Vinohradoch pondelok 11. septembra po trinástej hodine. Ako píše redakcia PLUS 7 DNÍ, svoju kariéru naštartovala v šesťdesiatych rokoch, keď bola hviezdou prvej veľkosti aj v divadle Semafor, Apollo, no spievala aj so skupinou Olympic.

Po tom čo v roku 1968 podpísala manifest 2000 slov, bola prenasledovaná režimom do takej miery, že s rodičmi emigrovala do Nemecka. Usadili sa v meste Mníchov, kde sa v roku 1978 vydala za právnika, baróna Maxmiliána von Schuckmanna, ktorému rok po svadbe porodila syna Maximiliána. Pracovala ako letuška a neskôr, na popud Karla Kryla aj v rádiu Slobodná Európa.

Jej manželstvo trvalo len šesť rokov. Po rozvode vychovávala syna sama. Veľký zvrat nastal s príchodom nežnej revolúcie a politického prevratu v roku 1989. V Československu na ňu fanúšikovia nezabudli, takže oprášila svoje legendárne hity a naštartovala opäť spevácku kariéru. Do svojho rodiska sa kvôli rôznym vystúpeniam a koncertom vracala tak často, že sa napokon v roku 1993 rozhodla do Prahy z Mníchova presťahovať natrvalo. Veľký problém, ktorý ju sužoval do konca života nastal, keď jej vtedy štrnásťročný syn dva týždne pred sťahovaním oznámil, že s ňou odmieta vycestovať a ostane bývať v Mníchove u otca.

