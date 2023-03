"Vo štvrtok večer 30. marca 2023 sme sa dozvedeli smutnú správu, umrel náš milý kolega Vladimír Obšil," informuje Slovenské národné divadlo, ktorého členom sa herec stal po ukončení VŠMU v roku 1981.

Herec Vladimír Obšil zomrel vo veku 65 rokov. Spomína na neho aj herečka Monika Hilmerová. Zdroj: Instagram

"Z charakterových postáv stvárňoval často tie, ktoré verili v lásku a dobro. Vkladal sa do svojich úloh so zanietením a zápalom až do posledných chvíľ," dodáva SND. Za 40 rokov účinkoval vo vyše stovke inscenácií, z posledných napríklad v hre Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch či Špina.

Vladimír Obšil trpel roky Parkinsonovou chorobou, ktorá mu znepríjemňovala nielen bežný život ale aj hereckú prácu. Napriek všetkému mu v divadle vychádzali v ústrety a dostával role, ktoré zvládal aj so svojím hendikepom. V máji 2016 nás prijal u seba doma, v bratislavskej Petržalke.