Daniela Nízlová sa so Stanislavom Lobotkom dala dokopy v roku 2019. Zaľúbenci to vtedy svojim fanúšikom oznámili prostredníctvom sociálnych sietí. Ich vzťah nabral na obrátkach rýchlosťou blesku. Twiinska sa pár mesiacov nato presťahovala do Španielska a v septembri toho istého roka už dvojica oznámila radostnú správu, že čakajú bábätko. Narodila sa im dcéra Linda. Chvíľu fungovali ako šťastná rodinka, no v novembri 2021 prasklo, že sa rozišli. A bol to práve futbalista, ktorý speváčku pustil k vode. Dôvodom malo byť, že po pôrode sa jej nedarilo zhodiť nabraté kilá a prestala ho priťahovať. Ako píše redakcia Plus JEDEN DEŇ, dokonca sa vtedy dozvedeli, že si mal nájsť novú frajerku.

Odvtedy sa po jej boku neobjavoval žiadny nový muž. Až donedávna! Jej novou láskou je študent medicíny a herec z markizáckeho seriálu Druhá šanca Victor Ibara. Keď sa s ním 23. apríla objavila na prenose Let's Dance, vtedy všetci ešte len špekulovali, či je to jej nový frajer. Mnohým sa to však nezdalo, keďže ešte 19. marca Victor na Let's Dance žiaril po boku svojej priateľky a spolužiačky z medicíny Kristíny a nič nenasvedčovalo tomu, že by ju mal v pláne opustiť. A predsa! Twiinska Daniela mu pomotala hlavu natoľko, že Kristínu pustil k vode a vhupol do vzťahu so speváčkou.

