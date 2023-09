Ako píše redakcia PLUS 7 DNÍ, škandalózny rozchod bývalej modelky a influencerky Agáty Hanychovej (38) a mediálneho magnáta Jaromíra Soukupa (54) postavil na nohy celý český šoubiznis. K rozchodu kontroverznej dvojice sa už vyjadrila aj prostoreká Simona Krainová (50). Čo na koniec vzťahu známej dvojice hovorí slávny moderátor a tvár TV Barrandov Honza Musil (56)?

„Ja do vzťahu Jaromíra nevidím a nežijem ho, preto s k nemu nebudem vyjadrovať. Ale môžem povedať, že Jaromíra poznám dlhé roky. Je to výborný a citlivý otec, navyše je to silný chlap. Ale každý človek vie, že i veľmi silného chlapa môže rozchod bolieť,“ ohodnotil svojho šéfa Honza Musil.

„Osobne to viem z programu Nebezpečné vzťahy, ktorý uvádzam na Barrandove. S týmto smutným javom sa stretávam často. Láska niekedy jednoducho bolí,“ vyhlásil Honza Musil na webe ŽivotvČesku.cz. O svojom šéfovi hovorí moderátor veľmi pekne. Podľa všetkého Musil patrí medzi šťastné hviezdy televízie, ktorým Soukup peniaze nedlhuje.