Deň matiek, ktorý bol v nedeľu, si známe mamy a jedna dcéra užili obklopené kvetmi. Stretli sa v bratislavskom kvetinárstve a vychutnali si spoločné chvíle na aranžérskom workshope.

Bola medzi nimi aj dlhoročná tvár Markízy Nora Krchňáková, ktorej robila spoločnosť dcéra Nina. Šarmu priznala, v čom je rola mamy najťažšia a, naopak, najkrajšia: „Moja dcéra je to najlepšie, čo sa mi v živote podarilo. Dáva môjmu životu zmysel a veľa ma naučila. Rodičovstvo je podľa mňa najnáročnejšia životná úloha a nikto vás naň nepripraví, zrazu treba len konať a makať ako fretka vo dne v noci. Pre mňa je najťažšie najmä to, že musím byť pre dcéru mamou aj otcom, čiže raz prísna a inokedy hladkajúca.“

Hoci to nie je vždy jednoduché, vie si to Nora s dcérou aj naplno užiť: „Najradšej mám spoločné chvíle, keď si vyrazíme ako kamarátky na kávičku alebo na koncert. Po ceste v aute si púšťame hudbu a spievame si... Na Deň matiek ma prekvapila brošňou v tvare vyznamenania, na ktorom je napísané My number 1. Úžasná je.“

