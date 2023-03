Naša najznámejšia mejkap artistka a influencerka Lucia Sládečková (39), ktorej nepovie nikto inak ako Lucid, je vášnivou cestovateľkou. Zamilovala sa do populárnej exotickej destinácie - Thajska, kde sa rozhodla zapustiť korene. Kúpila tam rozľahlú vilu, kde už niekoľko mesiacov žije. Dcéra Lýdia, ktorá vo februári oslávila šesť rokov, na ostrove Koh Samui začala predčasne navštevovať základnú školu. Nie je to lacný špás. Chcú dievčatá ostať v Ázii žiť natrvalo?

Napriek tomu, že je Lucia slobodnou matkou, vie sa obracať a nedávno si v thajskej oblasti Lamai na ostrove Koh Samui kúpila rozsiahlu vilu s plochou 400 štvorcových metrov, s troma spálňami a vonkajším bazénom. Thajsko si mejkap artistka zamilovala údajne preto, že ďaleko od domova pociťuje slobodu a voľnosť. Teraz hrozí, že s dcérou Lydkou a mamou Lýdiou sa do Thajského kráľovstva natrvalo odsťahujú. „Tu sú ľudia úžasní, skromní, vďační, zatiaľ som v Thajsku veľmi šťastná,“ povedala pre redakciu PLUS 7 DNÍ.



Vizážistka je ohromená, ako to v krajine, známej vďaka tisícom ostrovov, funguje. „Nikoho nezaujíma, ako vyzeráte, neriešia vás, je to príjemné pre psychiku. Ostrov je očarujúci, všetko je zelené. Zamilovala som sa do tohto miesta.“

Dievčatá bývajú už viac ako tri mesiace na ostrove, a tak Lyd­ka začala navštevovať miestnu školu. „Na Slovensku som jej platila veľmi dobrú škôlku, kde hovorila po anglicky, ale v Thajsku patrí podľa veku do školy. Je veľmi šikovná, a preto som sa rozhodla dať ju do prvého ročníka a myslím si, že som urobila dobre.“ Ako slobodná matka Lucid nechcela, aby jej dcéra sedela iba doma a celé dni sa nudila. „Urobila som to podľa mňa férovo. Ja si riešim svoje a Lydke prebieha výučba v anglickom jazyku, ako to bolo doposiaľ aj v škôlke na Slovensku. Okrem toho sa učí španielčinu, ktorú mala aj na Slovensku. A tu začala ešte s thajčinou. Je to také hravé a po troške, čo je úplne v poriadku.“

