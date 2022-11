Čo je dokonalosť? Je to široký pojem. Jedno je ale isté - zovňajškom sa trápi mnoho žien aj mužov.

Aj vy ste si všimli, že v markizáckom seriáli Druhá šanca hrajú ľudia ako z módneho katalógu? Herci a herečky sú v úspešnom seriáli z nemocničného prostredia navyberaní tak, že sa môžu postaviť rovno na predvádzacie mólo. Dokonalosť v telách aj mozgoch. Azda len pacienti môžu vyzerať nedokonalo a bežný človek sa s nimi aj môže stotožniť.

Vyrovnaná, ale...

V jednej epizóde sa napríklad objavila „nedokonalá“ herečka Oľga Solárová. Zahrala si pacientku, osamelú ženu bez rodiny, ktorá potrebovala operáciu srdca, ale nevidela zmysel ísť ďalej. Keď sa jej však dostalo adekvátnej pozornosti od lekárov aj priateliek, rozhodla sa pre život. Herečka nepatrí k ženám typu Twiggy.

„Som typ, ktorý ide sebavedomo za svojím. Neprispôsobujem sa ani móde, ani ľuďom. Nechcem sa rúhať, ale asi to vychádza z toho, že som spokojná tak, ako som. Som vyrovnaná so všetkým, čo mi život prináša, snažím sa vo všetkom nájsť vždy to dobré a optimistické. Nepodlieham zlej energii okolia,“ povedala Šarmu pred časom Oľga Solárová, ktorú život ťažko skúšal.