Herečka Vlastina Svátková, ktorá žije od roku 2002 v Prahe netají, že trpela bulímiou aj anorexiou a až prvé tehotenstvo ju vlastne vyliečilo. Mala vtedy 24 rokov a bola vydatá za filmového režiséra Dana Svátka, ktorého si vzala po dvoch mesiacoch randenia.

Po prvorodenom Adamovi priviedla na svet ešte syna Kryštofa. Manželstvo, v ktorom okúsila aj psychické týranie, sa po siedmich rokoch rozpadlo.

Vlastina Svátková vo filme Gangster Ka. Zdroj: jirkazz.gzk.cz

Malo to byť nastálo



Šťastie našla v náručí filmového producenta Jiřího Kounického, za ktorého sa v roku 2016 vydala. "Vzťah s mojím mužom nezačal veľkou vášňou a emóciami, možno práve preto má predpoklad vydržať. Byť pevný a stály. Pre ten pokoj, ktorý v ňom cítim, bez túžby stále niekam utekať a niečo hrotiť. Cítim oporu," povedala vtedy pre idnes.cz herečka, s tým, že rozhodne chcú spoločné dieťa. Podarilo sa, v ďalšom roku sa narodil syn Matyáš.

S manželom Jiřím Kounickým. Zdroj: Picasa

Keď sme sa Vlastiny v novembri 2019 opýtali, či má recept, ako sa vyhnúť sklamaniam, povedala: "Uvedomila som si jednu dôležitú vec – vždy som očakávala, že stretnem princa, ktorý bude perfektný. Ale pravdou je, že to nemôžem čakať, lebo ani ja sama nie som dokonalá." Svätá pravda, lenže žiaľ, ani tento postoj nezabránil kríze v manželstve a dnes hovorí otvorene o tom, že sa rozvádzajú. Pritom zo vzťahu vycúval práve manžel.

Na otázku českého Blesku, čo sa stalo, odpovedala: "To keby som vedela, tak vám to poviem. Nebolo to moje rozhodnutie." Dodala, že sa nebude riadiť heslom do tretice všetko dobré: "Áno, sú také tie slávne herečky, ktoré sú trikrát rozvedené a štyrikrát vydaté, tak... ja neviem, ja sa už tretíkrát vydávať nebudem radšej."

Naučila sa hovoriť nie



Vlastina zároveň vydala v tomto období ďalšiu knihu Nájdeš ma v tme, ktorou chce ženám odkázať aj to, že keď ich niekto opúšťa alebo s nimi nechce žiť, že je to koniec života. "Naopak, môže to byť obrovský rast a obrovská skúsenosť a teraz budem ešte skúsenejšia a zaujímavejšia," povedala s tým, že na rozpade vzťahu má určite podiel aj ona tým, že veľa očakávala, túžila po veľkej láske ako z románu a "ono to tak nie je, vzťah je veľká drina a nie je to vždy ružové. Musela som dozrieť a nemať partnera ako stredobod vesmíru ale dať seba na prvé miesto a neustupovať. Ja som sa proste musela naučiť hovoriť nie. A to sa možno potom niekomu nepáčilo..." dosť jasne naznačila možný problém v manželstve herečka, ktorá stále, hoci nechtiac, stále zdieľa s mužom spoločnú domácnosť.

