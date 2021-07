Portoričan Ricky Martin (49) sa v roku 2008 stal otcom dvojčiat Valentina a Mattea (12), ktoré mu vynosila náhradná matka. O dva roky oznámil, že je homosexuál. S manželom, maliarom Jwanom Yosefom (37), s ktorým je ženatý od roku 2017, prijali v roku 2018 do rodiny dcéru Luciu a v roku 2019 syna Renna. Denník Pravda, ktorý cituje magazín People však píše, že prominentný pár chce ďalšie ratolesti.

Otec Ricky s chlapcami. Zdroj: Facebook

Zmrazené embryá

„Áno, chceme viac detí. Máme zmrazené embryá,“ vysvetlil prvý muž latino popu na svete. On sám pochádza z veľkej rodiny, s láskou spomína na nedele v dome svojich starých rodičov, ktorí okolo seba zhromaždili 34 vnúčat. „Vždy som hovoril, že jedného dňa chcem otvoriť dvere do svojho domu a vidieť, ako ku mne pribehne veľa detí. A kričí: ‚Oci, oci, oci‘. Vždy som o tom sníval,“ hovorí Martin. S Jwanom sa zoznámil na sociálnej sieti, kde si ho vyhľadal kvôli jeho obrazom.

Jwan Yosef a Ricky Martin Zdroj: instagram / @jwanyosef

Skvelý tanečník

Ako však tvrdí, práce majú s manželom Jwanom Yosefom teraz dosť aj okolo štyroch detí, najmä s dvoma menšími, keďže je medzi nimi rozdiel len 9 mesiacov. Pekne sa vyjadril aj o svojom manželovi, ktorý je švédskym umelcom., narodil sa však v Sýrii. „Je to môj manžel, je to môj muž. Vymenili sme si manželský sľub, čo je úžasné. Je to najromantickejší muž, akého som kedy stretol,“ prezrádza spevák a dodáva: „Len sa stále sťažuje, že pre neho nikdy nič nezaspievam. On je skvelý tanečník, volám ho Shakira,“ uzatvára Portoričan.