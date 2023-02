Na jednej z televíznych staníc nedávno reprízovali seriál Most!, ktorý lámal rekordy sledovanosti. Režisér do deja zakomponoval aj nakrúcanie českej šou Pošta pre teba.

Mnohým slovenským pamätníkom sa nostalgicky vrátili spomienky na našu reláciu, ktorú moderovala Katarína Brychtová. Program spájal rodiny, stratených príbuzných či kamarátov takmer jedenásť rokov a RTVS odvysielala jeho záverečnú epizódu v decembri 2014.

Katka Šarmu priznala, že epizódu Mostu s Poštou videla aj ona a bolo jej smutno aj veselo. „Vysielalo sa to dlhé roky a bolo to nádherné. Veľmi rada na to spomínam, ľudia sa ma na to stále pýtajú a spomínajú,“ povedala nám moderátorka, ktorá po „pošte“ mala reláciu Klub na RTVS, lenže keď na jeseň Trojka skončila, z vysielacieho priestoru sa celkom vytratila. To sa však zrejme čoskoro zmení!

