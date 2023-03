Život Zdeňka Godlu (47) je ako z gýčového scenára. Muž, ktorý sa pred rokmi zamotal do lúpežného prepadnutia, ide z filmu do filmu.

Jeho hviezda vystrelila úplne nečakane. Český herec Zdeněk Godla, ktorý o sebe hrdo vyhlasuje, že je Cigáň, sa v mladosti dostal do väzenia. Keď z neho vyšiel, hľadal si cestu k normálnemu životu. Ten hercovi, ktorý aktuálne žne úspech vo filme Villa Lucia, prihrala obyčajná lopata. V Chomutove práve robil na verejnoprospešných prácach, a keď išiel do zberného dvora vrátiť svoj pracovný nástroj, všimol si ho režisér Petr Václav, ktorý tam robil kasting.

Vďaka lopate sa teda dostal k prvému filmu. A aby mal vtedy na lístok do Prahy, predal mobilný telefón... Potom to už išlo k lepšiemu. Herec, ktorý účinkoval vo vyše 10 filmoch a 6 seriáloch, sa objavil dokonca v šou Stardance. Doma má zázemie, milujúcu manželku, s ktorou je vyše 20 rokov a porodila mu 3 deti. Stráži si ho ako oko v hlave. A on jej lásku opláca priehrštím najmä v ťažkých časoch, ktorými si ako manželia prešli.

Vždy vás to ťahalo k herectvu?

Vôbec, mne ani nenapadlo, že by niečo také mohlo pre mňa existovať. To bola len čistá náhoda, lebo od detstva som bol taký domáci komik medzi našou rodinou aj s kamarátmi. Každý mi hovoril: Ty raz budeš herec – a ono sa to splnilo.

A ste rád?

Som. Baví ma to. Je to moja srdcovka. A mám rád komédie, pretože sa veľmi rád smejem.

Čo by ste dokázali manuálne zmajstrovať alebo opraviť?

Ja? Napríklad byt. Rekonštrukciu bytu. To by som určite zvládol.

Ako vyzeral prvý kasting?