Dcéra Agáty Hanychovej Rozárka ešte nie je na svete, no jej slávna babička Veronika Žilková má už teraz jasno, na koho sa podobá!

Agáte Hanychovej sa onedlho narodí tretí potomok s jej aktuálnym partnerom Jaromírom Soukupom. Práve na Agátine narodeniny by mali privítať na svete dcérku Rozárku. Agáta prezradila, že ich dcérka dostane priezvisko Soukupová a Jaromír sa preriekol, že aj Agáta bude Soukupová, čiže okrem krstín sa zrejme dočkáme aj svadby.



Tretie tehotenstvo Agátu vyčerpáva viac, ako tie predchádzajúce, predsa len už má 37 rokov, a ak sa zadarí, dcérka bude krásnym "darčekom" k jej 38. narodeninám. Agáta si zvykne dopriať masáž, aby zrelaxovala. Nedávno sa počas jednej takejto masáže odfotila celkom nahá a ukázala už poriadne veľké tehotenské bruško.



S mamou Veronikou Žilkovou Agáta rozoberala jej tehotenstvo. Na pretras prišli aj rôzne témy. Pretože tak Veronika, ako aj Agáta sú poverčivé, zhodli sa na tom, že je rozumné držať sa babských rád a zvykov. Ako napríklad nemať doma pre bábätko nič pripravené, kým sa nenarodí. A radšej si to u niekoho schovať. Pyšná budúca babička tiež „bonzla“, ako vyzerá jej ešte nenarodená vnučka. Videla totiž ultrazvuk a to, čo o dievčatku povedala, stojí za to, veď čítajte v pokračovaní článku na ďalšej strane.