Mať doma charizmatického chlapíka, z ktorého idú ženy do kolien, je síce príjemné, ale nebezpečné. Najmä keď nedokáže odolať pokušeniu. Vtedy naozaj hrozí, že časom svoju polovičku vymení za nový model. Pretože mladých lovkýň bohatých a úspešných mužov je všade dosť. A na veku pána božského im nezáleží.

Stále má chuť

Odôvodnením, že Martin Stropnický dal svojej žene k šesťdesiatke kopačky, bolo i to, že si chce ešte užívať života. Zdá sa, že s potenciou nemá problém, keď si trúfol na ženu mladšiu o tridsať rokov. Koniec koncov, vždy to bol milovník. Od manžela kvôli nemu kedysi odišla aj charizmatická herečka Daniela Kolářová. Asi však pochopila, že Stropnický nie je celkom muž do nepohody, lebo časom sa zase vrátila k Jiřímu Ornestovi a on k svojej vtedajšej žene Lucii. Tú však opustil aj po druhý raz, keď sa zamiloval práve do Veroniky Žilkovej. Ženy rovnako temperamentnej ako on, takže to vyzeralo, že sa konečne usadil natrvalo.

Umelca a politika však neupokojila ani veľká rodina, ktorú spolu založili, ani nadštandardne úspešná kariéra a naplnený život s neunaviteľnou Veronikou. Keď sa rozhodla kvôli mame, deťom a vnúčatám odísť z Izraela späť do Česka, noci na ambasáde si spríjemňoval s konzulárnou asistentkou Markétou Horňákovou. Podľa všetkého neporušil len manželský sľub vernosti, ale aj bezpečnostné predpisy, pretože vo veľvyslaneckej rezidencii smie bývať len rodina veľvyslanca. Nuž ale ktovie, možno sa z Markéty rodinný príslušník čoskoro stane, keďže Stropnický chce rozvod.

Chceli mladšie

Veľkému pokušeniu sú vystavení aj režiséri. Veď pre herečky sú najdôležitejšími mužmi a moc, ktorú majú, je veľké afrodiziakum. Lenže, keď si ich aj nejaká uloví, ďalšie čakajú v rade. Doplatila na to aj svojho času jedna z najkrajších slovenských herečiek Anna Javorková (69). Za muža si vzala legendu, Vladimíra Strniska (83). Priamo pod nosom jej ho však prebrala kolegyňa z divadla, podstatne mladšia Ingrid Timková (55). Pri tej však už vydržal a žijú spolu dodnes.

Kamila Magálová (71) si síce za muža nevzala režiséra, no Slavomír Magál vždy patril k vplyvným a bohatým mužom. Aj na neho sa ulakomila žena mladšia o tridsať rokov. Neprekážalo jej, že štyridsať rokov nosí obrúčku a že po Kamile pomenoval aj luxusný penzión, kde spolu žili. Rozviedla ho, spravila zase otcom a rezidencia zmenila meno podľa ich dcérky.

Dôvod, že potrebuje mať vedľa seba mladé telo, si vypočula aj slovenská herečka Anna Šišková (61). Režisér Jiří Chlumský (63) ju opustil po jedenásťročnej známosti. Pritom sa kvôli nej kedysi rozviedol. Ženatý s ňou však vydržal len rok a pol. „Bol to pre mňa šok. Odsťahoval sa k inej žene a bolo... I on dodnes tvrdí, že medzi nami bolo všetko v poriadku, že nevidí žiadny problém. Len k sebe chcel mladú ženu,“ priznala vtedy zronená herečka Šarmu. Svoj život si však dala do poriadku a ukázala, že nie je od Chlumského závislá. Naďalej žije a pracuje aj v Prahe, kde sa etablovala rovnako úspešne ako na Slovensku.





Kráľovná nevery

Nielen muži sú neverní. Kráľovnou všetkých neverníčok je Olga Menzelová (44), ktorá počas manželstva s Jiřím Menzelom mala s milencami dokonca dve deti. Keď to prasklo, tvrdila, že mala od Jirku požehnanie. Najmä v druhom prípade to však veľmi neobstojí, lebo pre ťažkú chorobu sa ponižujúcim parohom nemohol brániť.

Olga legendu o šťastnom trojuholníku stále živí a užíva si všetky pocty vdovy oscarového režiséra aj vzťah s otcom jej tretieho dieťaťa. Keď nedávno oslavovala Menzelove (†82) nedožité narodeniny, zverejnila aj jeho spoločnú fotku s Miroslavom Bártom s komentárom: „A môj Mireček mi tiež pripomína… Oli, Jirka má dnes narodeniny… To je také milé.“ Nuž, milé, ale trochu nevkusné...

Lámači sŕdc



Hneď niekoľko ich manželkám zlomil Miroslav Etzler (57) a platí za to spormi s vlastnými deťmi. Nestýka sa ako s dcérami z prvého manželstva, tak so synom z druhého so Zuzanou Bydžovskou (60). Kristián mu nikdy neodpustil, že opustil jeho mamu, ktorá rozchod niesla mimoriadne ťažko. Od rodiny odišiel pre Vilmu Cibulkovú (59), ktorá vtedy patrila medzi najsexi ženy českého šoubiznisu. Ani pri tej však nevydržal a začal si románik s mladou slovenskou kráskou Radkou Pavlovčinovou (33). Keď aféra praskla, Vilma neverníka vyhodila z domu. Dlho však sám nezostal a po viacerých románikoch dnes spokojne žije s ďalšou láskou. Tú si síce už za ženu nevzal, zato sa však dal po päťdesiatke nahovoriť na svoje štvrté dieťa.

S jednou ženou nevydrží ani Ondřej Brzobohatý (39). Opustil už jednu manželku, teraz sa rozišiel s ďalšou. Keď ho fotografi načapali s milenkou, bol to šok aj pre jeho Táňu. Ani titul najkrajšej ženy sveta jej nezaručil Ondrovu vernosť. Dnes sú rozvedení a muzikant si z ich bytu v týchto dňoch sťahuje posledné veci.