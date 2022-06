Dva mesiace po Paľovi Haberovi (60) oslávil šesťdesiatku ďalší idol, ktorý bol považovaný za erotickú ikonu už v komunizme. No kým Pali v džínsových šortkách a s rozviatymi vlasmi útočil na „prvú signálnu“, blonďavý Lukáš s modrým pohľadom bol idol romantičiek. Aký však bol „Luky“ naozaj?

Nevinný darebák

Skutočnou hereckou hviezdou sa Vaculík stal, keď vytvoril filmovú

chlapčenskú dvojicu s plejbojom Sagvanom Tofim v socialistických mravokárnych gangsterkách Vítr v kapse či Kamarát do dažďa. Visel skoro v každej dievčenskej izbe a tínedžerky si ho idealizovali. On o zárezoch na pažbe nikdy nehovoril, no Sagi občas „pustil“ niečo o bujarých žúroch, ktoré spolu zažívali.

Nepriznaná žena

Možno preto, aby nezničil obraz sympaťáka, rozhodol sa o sebe herec neposkytovať rozhovory. Lenže gloriola tajomna lákala zvedavcov. Aj na Vaculíka sa našiel kostlivec v skrini. Okrem syna z prvého manželstva, ktorého aspoň sem-tam zmienil, má aj dcéru, ku ktorej sa nehlási.

Celibát evidentne sladký blondiak nedodržiaval, ani keď bol na vojenčine. Povinnú službu vlasti si musela odkrútiť aj celebrita. A žiadny pražský azyl. Pekne na Slovensko! Útechou mu tu zrejme bola povestná krása Sloveniek, ktoré sú považované za najkrajšie ženy.

V Trnave mu neodolala tmavovláska, lenže bol to románik s následkami, z ktorého sa narodilo dievčatko. Prasklo to, keď dcéru vypátrali novinári. Slávny otec ju však požiadal o maximálnu diskrétnosť. Hoci pikantnosti z rodiny nikdy nevynášala a nemieni to porušiť, dnes 34-ročná žena aspoň priznala, že ako dieťa sa pre absenciu otca v živote dosť trápila.

Konečne ju ukázal

S Vaculíkom nevyrastal ani jeho manželský syn Lukáš. S jeho mamou sa rozviedli po ôsmich rokoch, čo tiež roky tutlal. Herec však nežije sám. Kto s ním zdieľa svoj život, sa odtajnilo na pohrebe Dušana Kleina, ktorý bol pre neho zásadným režisérom. Obsadil ho napríklad do slávnych básnikov. Na poslednú rozlúčku si preto vyťažený umelec našiel čas. A neprišiel sám, ale v spoločnosti tmavovlasej Lucie Kršákovej. Ide o úspešnú ženu, ktorej meno sa spája s pôsobením v televíziách NOVA a TV Prima.

Najznámejšia žena

Paradoxne, viac než o jeho deťoch a ženách sa vie o jeho neterke. Šárka Vaculíková je totiž úspešná herečka. O strýkovi nerada hovorí, sem-tam však niečo prezradí. Napríklad ako v detstve vnímala jeho slávu: „Vďaka nemu som bola odmalička zvyknutá na určitú pozornosť. Keď sme prišli trebárs do reštaurácie, všetci sa na nás dívali. Ja som si vtedy naivne myslela, že sa dívajú po mne…“ povedala v jednom z rozhovorov. Hoci ho má veľmi rada, hrať s ním netúži. „Čím viac osobne sa poznáte s tými, s ktorými hráte, tým je to niekedy ťažšie... Vlastne neviem, či by sme sa pred sebou navzájom príliš nehanbili.“

Okúzlené kolegyne

Šárka nemá záujem, iné herečky si dali povedať veľmi rady. Vyplynulo to aj z gratulácií k šesťdesiatke. Napríklad od ryšavej sexice Markéty Hrubešovej. V mladosti si spolu zahrali v snímke Oznamuje sa láskam vašim. Nahá scéna v člne dodnes patrí k najpikantnejším zo socialistickej kinematografie.

Markéta sa k Lukášovi nadšene hlási aj po rokoch: „Stále ho vnímam ako toho sexi chalana, vedľa ktorého som mohla stáť ako úplný začiatočník.... Ale on mi nikdy nedal najavo, že som mladá a bez skúseností, že nič neviem… Ja som vlastne ani veľmi nemusela hrať. V šestnástich rokoch stáť vedľa idolu všetkých dievčat a žien bolo jednoducho... husté!“

Dala by si však povedať aj so šesťdesiatnikom: „Lukáško, bozkávam aspoň takto. Dúfam, že sa zase niekedy niekde v tom hereckom svete stretneme. Mám ťa rada! A ďakujem,“ odkázala mu na webe.

Dosť skúseností s ním má aj Mahulena Bočanová, ktorú „mal“ zase v divadle: „Tento muž mi bol určite najviac večerov v mojom živote manželom, a to v rokoch 2011 – 2022. A dnes slávi svoje jubileum! Ľúbime ťa, Luky. Stále ,kusanec‘,“ poslala mu k narodeninám vyznanie na Instagrame krásna čiernovláska, ktorú klebety spájali s „Lukym“ aj mimo divadla. Či to bola pravda, vedia len oni dvaja.

Neviem byť sám

Vaculík o súkromí naozaj nehovorí. A keď zriedkavo predsa len dá interview, vykresľuje sa ako suchár. „Pred 13 rokmi som prestal piť alkohol, zistil som, že mi nechýba pitie, ale to, že si raz za mesiac vyčistíš hlavu. Nevedel som, čím to nahradiť, potom som zistil, že sú rôzne činnosti, kde nemyslím na nič, trebárs lyžovanie, kosenie trávy, bicykel. Ale s niekým, nie som samotár,“ vyjadril sa na seba nezvykle otvorene pre rádio Expres. Dokonca opísal svoje opice. „Bolo mi fyzicky zle. Nemal som depresie, ,treštila‘ mi hlava, bolo mi zle a dohromady som sa dával dva-tri dny. A fakt to bolelo.“

Dnes vraj boliestky nesúvisia s alkoholom, ale s vekom: „Prichádzajú drobné ranné bolesti, s tým sa musím naučiť žiť, ale to k veku patrí… Keď som po prvý raz nakrúcal s Jirkom Bartoškom, mal som asi dvadsať a on okolo tridsaťpäťky. Tak som si hovoril, že už sa na to ,dedek‘ nevyse*e,“ zavtipkoval a prezradil, prečo stále pracuje: „Ako roky bežia, tak už mám radšej pokoj a osobný život. Ale ten osobný život mám rád, takže občas musím niečo natočiť. Pol roka makám, potom mám pol roka pokoj,“ prezradil životnú filozofiu, vďaka ktorej sa jeho obdivovateľky pred obrazovkami stále môžu dojímať mužom, ktorý bol v mladosti objektom ich snov.