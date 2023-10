Ako píše redakcia Plus JEDEN DEŇ, Patrícia o svojom stave pravidelne informovala na sociálnej sieti a palce jej držalo celé Slovensko aj Česko. Po náročnom období v jej živote opäť začalo postupne vychádzať slnko. V apríli tohto roku sa zasnúbila a 24. júna sa vydala za milovaného muža, herca Vlastimila Burdu.

Práve láska rozžiarila jej posledné mesiace až natoľko, že sa zdalo, že nad rakovinou sa jej podarilo vyhrať. Opak sa však, žiaľ, stal pravdou a Patricia v nedeľu 1. októbra svoj boj definitívne prehrala. Aj napriek neskonalému smútku sa teraz rozhodol prehovoriť aj Vlastimil, ktorý svojej manželke adresoval láskyplné slová do neba.

„Túto srdcervúcu bolesť len čiastočne zmierňuje pocit, skôr viera, že Paťke je už lepšie. Zaslúži si totiž len to najlepšie. Bojovala statočne, pokorne, skromne a dokonca s vtipom a jej krásnym úsmevom. Bola silná ako málokto. Nikdy sa počas zákernej choroby na nič nesťažovala. Zvládla aj to, čo občas nezvládnu ani zdraví a nakoniec zvíťazila. Neodišla sama. Bola, je a bude naďalej úprimne milovaná, obdivovaná, inšpiratívna a nezabudnuteľná. Som šťastný, že som ju mohol sprevádzať a ísť s ňou až do samého nového začiatku. Nebolo to ľahké, ale nádherné. Ďakujem za teba, Pati,“ vyznal sa na sociálnej sieti Burda, ktorý zverejnil parte milovanej manželky. Posledná rozlúčka so speváčkou prebehne v sobotu 7. októbra v Ostrave.