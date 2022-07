Herecká stálica Zdena Studenková žije už roky v harmonickom vzťahu s Braňom Kostkom, jeden by neveril, že je to už neuveriteľných 29 rokov! No v začiatkoch tejto ich láske nikto neveril... Otázka PREČO je v tomto prípade iba rečnícka...

Mal vtedy iba 22!

Zdena spoznala dirigenta Braňa Kostku v čase, keď bola druhýkrát vydatá. Kvôli mladému kolegovi, ktorý mal v tom čase iba 22 rokov, opustila vtedajšieho manžela a svoj nový vzťah musela obhajovať pred vlastnou dcérou aj mamou.

Mnohým sa zdalo, že pôjde iba o bezvýznamný románik, ktorý skončí skôr, ako začal, no čas ukázal, že by to predsa len mohlo byť na celý život. Svoje šťastie si však táto dvojica musela doslova vybojovať.

