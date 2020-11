Hoci Donald Trump odmieta uznať Joea Bidena ako amerického prezidenta, nakoniec asi bude musieť kapitulovať. Trpká pilulka však čaká aj na jeho krásnu ženu. Podľa tradície Melania bude musieť prijať novú prvú dámu v Bielom dome, všetko jej poriadne poukazovať a symbolicky jej odovzdať svoju domácnosť, ktorej doteraz velila. Nebýva to vždy jednoduché ani medzi menšími rivalkami.

Vzorná a lakomá

Veľmi ťažké to mala napríklad Jackie Kennedyová, ktorá Biely dom odovzdávala v podstate zo dňa na deň, keď jej pri atentáte v Dallase zavraždili manžela. Pritom to bola jedna z najvzornejších prvých dám. Bola to ona, kto presvedčil americký Kongres, aby Biely dom vyhlásili za národnú historickú pamiatku. Krásne ho celý zrekonštruovala, po prvý raz vpustila za jeho múry kameramanov, aby ho ukázali televíznym divákom.

Jej opakom bola manželka Ronalda Reagan. Keď si Nancy preberala Biely dom od predchodkyne, manželky Jimmyho Cartera, zaujímali ju vraj len skrine a šatníky, kam si bude môcť uložiť svoje veci. Darmo sa Rosalynn namáhala porozprávať čosi z histórie slávneho sídla, Nancy to bolo ľahostajné. Nakoniec to pani Carterová vzdala a svoju nástupkyňu prenechala tajomníkovi, aby jej teda namiesto umeleckých diel poukazoval zásuvky a skrinky na topánky.

Reaganovci spravili faux pas aj pri odchode. Je totiž nepísaným pravidlom, že prezidentský pár, ktorý odchádza, nechá v Bielom dome nejaký hodnotný dar, Jackie napríklad darovala vzácny rodinný obraz. Oni však nenechali vôbec nič.

Už to tam pozná

Čo a či vôbec niečo nechajú v Bielom dome urazení Trumpovci, sa ešte uvidí. Rovnako aj to, akou hostiteľkou bude Melania. Predpokladá sa, že asi nie veľmi srdečnou, keďže Trump nevie Bidenovi prísť na meno. Jill to však môže byť jedno, priestory veľmi dobre pozná, keďže jej muž tu pôsobil už za Obamu ako viceprezident. Veď aj Obamovci patrili k Bidenovým propagátorom v predvolebnej kampani a Michelle Obamová nešetrí na Jill chválou. Treba však povedať, že Michelle Obamová bola srdečná aj k Melanie, keď jej pred rokmi odovzdávala Biely dom.

Celebritní voliči

Kým Trumpa volili skôr ľudia s nižším vzdelaním, Bidenovi držia palce intelektuáli aj mnohé celebrity. Výnimkou je snáď len vdova po českom spevákovi Waldemarovi Matuškovi, podľa ktorej je priveľký ľavičiar. Do USA vraj emigrovala pred komunistami a odmieta sa pozerať, ako sa teraz chopia moci. Slovne dokonca zaútočila na svoju krajanku, vdovu po Milošovi Formanovi, že nechápe, ako mohla voliť Bidena. Martina však povedala hlavnú výhradu, nepáči sa jej, ako Trump Ameriku rozdelil, a verí, že sa to teraz zlepší.