Dcéra Zdeny Studenkovej, Simona, si momentálne prechádza ťažkými chvíľkami. Iba dva týždne pred jeho narodeninami, prišla o známeho otca, režiséra Stanislava Párnického (†77). Od rozvodu svojich rodičov v roku 1993 má naštrbené vzťahy s matkou Zdenou. Práve ona bola tá, ktorá vtedy rozchod iniciovala, lebo sa zamilovala do výrazne mladšieho dirigenta Braňa Kostku počas skúšania muzikálu Pokrvní bratia. Ako píše redakcia Plus JEDEN DEŇ, mnohí si z ich vekového rozdielu robili žarty a predpovedali im rýchly koniec. No nestalo sa tak a dvojica tvorí stabilný pár až dodnes.

Proti ich vzťahu sa búrila aj Studenkovej dcéra Simona. „Mala som vtedy 39 a Branko 22. Pre okolie to bolo príšerné a nepredstaviteľné. Aj moja mama zaujala postoj ‚buď on alebo ja,“ priznala kedysi Studenková pre magazín iDnes.cz a dodala: „Myslím si, že som jej to dala vyžrať. Nebola som schopná ústupku. Hovorila som si, prečo sa mám vzdať niečoho, čo teraz bytostne potrebujem, keď ona raz bude z domu preč. Kvôli čomu to mám urobiť?“

