Tmavovláska, ktorá sa v decembri stala mamou, si to nevie vynachváliť. „Vždy som si predstavovala, že až ma muž môjho života požiada o ruku, budem stáť v krásnych šatách, s dokonalým mejkapom (a manikúrou!!!) – veď keď už, tak už, nech to na tých fotkách sakra dobre vyzerá!“ žartovala, pretože jej predstava sa ani zďaleka nezhodovala s realitou. Šťastie jej nemarí ani to, že má 10 kíl navyše, neumyté vlasy a lomcujú ňou hormóny. „A viete čo? Bolo to čarovné! Milujem ťa Erik Schwarcz, otec mojej dcéry, muž môjho života, a som hrdá, že budem nosiť tvoje meno. Ďakujem, že si mi dal to najvzácnejšie, čo mám – rodinu.“

Autor: LOL