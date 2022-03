Ako prvá tancovala Zuzana Kubovčíková Šebová s tanečníkom Vilémo Šírom. Dvojica zatancovala jive na hit z Pomády. Kým Adela ich pochválila za "ľahké nohy", Ján Ďurovčík zahlásil: "Čakám náročnejšiu choreogfrafiu. Máš na oveľa viac. Na môj vkus si toho robila málo," povedal Ďurovčík.

Tretie finálové kolo. Zuzana Kubovčíková Šebová s tanečným partnerom a ich jive. Zdroj: tv markíza

Ako druhý sa ukázal herec Adam Bardy s Dominikou Roškovou v tangu z Fantóma opery. Toho na každom tréningu podporuje aj manželka Bibi s ich synom Alanom, aby boli viac spolu. "Bolo to dobré. Z Dominiky som mala pocit, že lieta. Ale aj vy ste tam boli, pán Bardy. Splnili ste tú mužskú úlohu," zhodnotila Tatiana Drexler. Ďurovčílk bol nadšený tiež.

Tretie finálové kolo Let's Dance. Adam Bárdy s Dominikou Roškovou. Zdroj: Instagram TV Markíza

Po Bárdym zatancovala rumbu Dominika Cibulková na pesničku "Shallow" z filmu Zrodila sa hviezda. "Mne vadí kostým, chcel som vidieť tie tvoje boky, nezabudla si si to dať dole?" opýtal sa Dominiky Ďurovčík. "Nešla z toho vášeň, bola to taká domáca rumba, mne sa to v tomto smere páčilo," povedala Adela.

Tretie finálové kolo Let´s Dance. Dominika Cibulková a jej rumba na pesničku Shallow. Zdroj: tv markíza

Ako štvrtá tancovalaKristína Svarinská tancovala jive na kultovú pesničku z filmu Flash dance. "Kristínka, vy ste najkrajšia žena Strednej Európy. Ten začiatok na stoličke bol hodný svetovému muzikálu. Ale potom prišiel jive - nevidela som jeden krok, čo by bol zatlačený na dva," zhodnotila ich Drexler. "Postavila si náročnú chorošku, ale nevyznelo to moc dobre. Chcel by som od teba lepší výraz. Pridaj, lebo na to máš," odkázala jej Ďurovčík.

Po Svarinskej tancovala valčík herečka Diana Mórová. Po jej dojímavom vystúpení na melódiu z filmu Schindlerov zoznam mala slzy v očiach Tatiana Drexler a moderátor Viktor Vincze ostal bez slov. "Ja ani neviem, čo mám povedať," povedal s tým, že vystúpenie je aktuálne tým, čo sa deje dnes na Ukrajine. "Ja som fyzicky cítila bolesť. Veľmi sa ma to dotklo," zhodnotila s trasľavým a uplakaným hlasom Tatiana Drexler.

Tretie finálové kolo Let's Dance. Veľmi silné vystúpenie Diany Mórovej. Herečka zatancovala na aktuálnu tému vojny na Ukrajine. Zdroj: tv markíza

"Neviem, čo mám povedať, skúsim ale nejako. Aj toto je dôvod, prečo by ľudia mali chodiť do divadla. Ďakujem za tento umelecký zážitok," povedala Adela.

Tretie kolo Let's Dance. Fero Joke po svojom vystúpení. Zdroj: tv markíza

Po Diane nasledovalo vystúpenie komika Fera Joke-a a jeho jive na pesničku z filmu Ja zloduch. "Vy keď trafíte kroky, trafíte aj smer, dobre to robíte, dnes vám to vyšlo," zhodnotila ho Drexler. "Začínaš sa triafať do rytmu. Je to síce také okopávanie kapustičky, tajtrlíkovanie, ale zatiaľ to ešte nie je úplne to, čo by sme chceli," povedal Ďurovčík.

Po Aichi nasledoval Attila Végh a jeho waltz.

Tretie finálové kolo Let's Dance. Aicha a jej tango. Zdroj: tv markíza

"Attila, ja mám pocit, že to svetielko sa na konci tunela rozžiarilo. Ty si mal hereckú akciu, krásne si sa postavil, vznášal a ty tomu rozumieš. Si síce trošku ťarbavý, nečakaj 6-ky, ale ty tomu začínaš rozumieš. Treba ťa tu ešte nechať," zhodnotil ho Ján.

Ako predposledný vystúpil markizák Michal Kovačič so sambou. "Ja som sa ohromne zabávala, ale prekvapilo ma, že ste pokazili hneď prvé kroky. Potom to ale začalo byť zábavné," zhodnotila Kovačiča so smiechom v hlase porotkyňa Drexler. "Nebola to horúčka sobotňajšej noci, ale taká zvýšená teplota pondelkového rána," povedala Adela. "Bol to prúser, ale ja nechcem, aby si sa zlepšil, to je tak úžasné, ideš systematicky a presne mimo rytmu," zahlásil Ďurovčík.

Posledným párom bol Ján Koleník a Vanda Poláková, ktorí predviedli rumbu. Dvojica zatancovala na Jamesa Bonda. "Fakt dobre tancuješ, akože fakt! Čo je najcennejšie v našej profesii, keď nájdeš pekného chlapa, dobre tancuje a má nádherné ruky, to je najviac," povedal Ďurovčík. Konečne padli prvé desiatky! Koleník si od porotcov vytancoval až tri desiatky a získal rekordných 38 bodov.

Ján Koleník a jeho rumba v 3. kole tanečnej šou. Zdroj: tv markíza

Po treťom kole vypadol Fero Joke, ktorý sa netajil tým, že je vlastne aj rád. Je vyčerpaný.

POZRITE SI GALÉRIU.