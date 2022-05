Sú však momenty, keď vidieť, ako neistotu zakrýva najmä neprirodzeným smiechom. Keď nedávno počas tanečnej šou, z ktorej už vypadla, zahlásila: „Áno, áno, blíži sa Veľká noc a ja som si zaobstarala svojho zajačika,“ mnohí ostali zaskočení. Reagovala tak na narážky moderátorky Martiny Zábranskej o jej srdcových záležitostiach. Ťažko povedať, či to bola spontánna reakcia alebo dohodnutý dialóg, aby trochu teatrálne potvrdila, že randí s raperom a youtuberom Expl0itedom (25) o sedem rokov mladším. V každom prípade, herečka drží väčšinou bobríka mlčania, čo sa týka jej vzťahov.

Zaťažená na raperov?

Prvým verejne známym Kristíniným partnerom bol takisto muž so vzťahom k spevu. S raperom a producentom Beyuzom randila, ale len pár mesiacov. „Prišli sme na to, že sa k sebe nehodíme. Nebol to žiaden dramatický rozchod. Sme v pohode a sme kamaráti,“ povedala po rozchode Kristína. Vzťah prežila aj s režisérom Lukášom Hanulákom, ktorý stál za seriálmi Panelák, Odsúdené, Klan či Druhý dych. V poslednom si zahrala Kristína ženu túžiacu po úprimnej láske. Tú v živote Kristína hľadala viackrát, nejaký čas sa okolo nej točil aj ďalší hudobník – Martin Valihora. K mužom, ktorí sa dotkli herečkinho srdca, patril aj spolužiak z vysokej školy.

Je náročná

Žiaden z mužov si ju však nedokázal získať natrvalo. Zatiaľ. „Vždy som si myslela, aká som pohodová baba, ale viem byť aj veľmi komplikovaná a náročná, občas sa zacyklím v niečom, čo nemá zmysel toľko riešiť. Ale už som to prijala ako svoju súčasť a s tým pocitom sa mi žije oveľa lepšie,“ povedala pre magazín Emma. Možno aj to mnohé vysvetľuje.

Zaujímavý je i jej výrok: „Myslím si, že ľudská prirodzenosť je veci komplikovať, teda aspoň moja určite, na komplikácie som špecialista. Mojou celoživotnou výzvou je preto robiť veci jednoducho, nemať milión záložných plánov, plynúť s prúdom života a byť v pohode.“

Vie pekne zarobiť

Či jej k splneniu výzvy pomôže zamilovaný Expl0ited, ktorý začínal streamovaním toho, ako hrá počítačové hry, a dnes dokáže zarobiť jednorazovo aj 30-tisíc eur, má milión aktivít, ukáže čas. Určite sa s ním nemusí nudiť. Fantáziu aj prostriedky na to majú. Mimochodom, Kristína, ktorá sa zviditeľnila v roku 2011 vo filme Lóve, sa teší na nakrúcanie pokračovania tohto úspešného projektu režiséra Jakuba Kronera.

Pre portál refresher nedávno potvrdila, že plán, ktorý narušila korona, je stále aktuálny a teší sa naň. A malo by sa dokonca nakrúcať v exotickom Thajsku. Priateľa Expl0iteda, ktorý si získal fanúšikov svojho času aj cestovateľskými vlogmi so zaujímavými informáciami, by si herečka mohla prípadne pribaliť so sebou. Veď to, v čom influencer podniká, sa dá dočasne robiť vlastne z hociktorého kúta sveta.

