Obchodný dom Dunaj v Bratislave je ikonickou stavbou, dnes národnou kultúrnou pamiatkou, ktorá sa nakupujúcim otvorila v roku 1936. Už vtedy v nej bolo podlahové kúrenie či rýchly výťah. Do slovenského mesta skrátka dorazil „kus Ameriky“. Televízia Markíza práve priniesla svoj prvý dobový seriál, rodinnú ságu z obdobia Slovenského štátu, s názvom Dunaj, k vašim službám. Treba podotknúť, že v seriáli netreba hľadať skutočnú históriu obchodného domu. „Je to fikcia,“ hovorí jasne PR manažér Tadeáš Kurka.

Za socializmu patril obchodný dom Dunaj k vyhľadávaným, obľúbeným a dobre zásobeným. Zdroj: archív

Najväčší ateliér

Skutočný OC Dunaj konečne čaká rekonštrukcia, preto filmári nepracujú v autentickej budove. Seriál sa natáča v ateliéri s rozlohou viac ako 2 000 štvorcových metrov. „Je to náš najväčší ateliér, nájdete v ňom pasáž obchodného domu, oddelenie módy, hudby, reštauráciu, kancelárie riaditeľstva, rezidencie rodín majiteľov, penzión, kabaret... Scénu navrhoval renomovaný scénograf Juraj Kuchárek a je dobovo verná. V niektorých prípadoch je inšpirovaná skutočnými priestormi,“ dodal Tadeáš Kurka.

Tvrdá práca maskérok

Seriálový obchodný dom sa otvára v roku 1939, keď je aj vyhlásený Slovenský štát. Keďže ide o dobový seriál, dôraz sa kladie na kostýmy, líčenie a účesy. A nie je to jednoduché. Potvrdzuje to aj hlavná maskérka Katarína Horská, ktorá má za sebou 23 rokov podieľania sa na rôznych projekciách. „Po Druhej šanci je pre mňa Dunaj veľkou výzvou. Je to absolútne odlišné tempo práce, na aké som bola zvyknutá pri filmovej tvorbe. Odhliadnuc od faktu, že dej je zasadený do roku 1939 a obsadenie je naozaj veľkorysé, veď máme približne 30 hlavných postáv, nemenej epizódnych a množstvo komparzu, každý človek musí prejsť rukou maskéra,“ hovorí Katarína Horská, ktorá dala dokopy tím šikovných maskérov.

Katarína Horská je hlavnou maskérkou v seriáli Dunaj, k vašim službám. Zdroj: TV Markíza

Denne upravia v priemere 40 až 50 ľudí.

Aj moderné prvky

Maskérka hovorí, že všetci tvorcovia sa síce snažia vytvoriť ilúziu doby 30. a 40. rokov, no obohatiť ju aj o moderné prvky, aby sa čo najviac priblížili súčasnému divákovi. „Vnímame tu viac romantickú polohu na pozadí historických udalostí. Čas plynie a v každej dobe sa v podstate riešia tie isté veci, od existenčných problémov cez lásku a sklamania či s ňou súvisiace radosti. Napriek času, ktorý máme na prípravu, a počtu hercov, s ktorými denne natáčame, sa snažím naozaj dodržiavať isté základné modely vizuálu doby 30. rokov v Česko-Slovensku,“ hovorí Katarína Horská.

