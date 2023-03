Koho dostane Vanda Poláková do rúk, z toho vyseká tanečníka. Má to ale teraz háčik.

Mária Čírová stihla odtancovať iba jedno kolo, do druhého minulú nedeľu nenastúpila. Počas tréningu sa totiž škaredo zranila tak, že skončila na vyšetrení v nemocnicci. "Pri jednej zdvíhačke, ako ma Yoris bral hore, tak mi vzadu na chrbtici pod rebrom niečo puklo... Taká bolesť, tak to vystrelovalo nekonečne, že som si musela okamžite ľahnúť a dať sa do nejakej takej polohy..." odkázala divákom cez video s tým, že bude bojovať a pokúsi sa dostať na parket. Uvidíme, držíme palce. Smola postihla aj partnerku Maria Cimarra. Tá ale vie, že tancovať už nebude.

