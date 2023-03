Keď sa vo Vysokých Tatrách stratia českí turisti, zväčša to dopadne katastrofou. V komédii Buď chlap sa to skončí love story.

Českí filmári vedia, ako si spríjemniť robotu. Pri nakrúcaní komédie Ostrov si tvorcovia spravili niekoľkotýždňový výlet na thajský ostrov. Scenárista a režisér Michal Samir snímky Buď chlap bol skromnejší.

Adrenalínová dovolenka

Keď potreboval svoje postavy dostať do džungle, vystačil si so slovenskými Vysokými Tatrami. Herci boli zo slovenského výletu nadšení, aj keď nakrúcanie vo vysokohorskom prostredí bolo občas dobrodružné – spoznali výkyvy počasia, na pľac sa museli dostávať po svojich a neraz to bola náročná túra, ukázala sa im aj tatranská fauna. Mnohí v rozhovoroch k filmu zmienili, že to bola vlastne príjemná adrenalínová dovolenka s dobrou partiou. Ibaže výsledok je iba pre dovolenkujúceho diváka. Keď si chce v kine len vyčistiť hlavu, môže byť spokojný.

Prosíme, neopakovať!

Filmy Ostrov a Buď chlap, ktoré sa do našich kín dostali takmer zároveň, spájajú dve veci. Podobná myšlienka – aktéri skončia uprostred potenciálne nebezpečnej prírody, kde sa musia spoliehať sami na seba. A po druhé to, že jednoduchý predvídateľný scenár, nad ktorým si autori veľmi nelámali hlavu, zachraňujú výborní herci. V prípade Buď chlap sa naozaj stretla česká najpopulárnejšia liga – Tereza Ramba, Ondřej Sokol, otec a syn Prachařovci. Ivana Chýlková, Naďa Konvalinková, Sabina Remundová, Ester Geislerová... Plus sú doplnení o zaujímavého slovenského „típka“ Filipa Nováka. Vďaka nim a nádherným záberom tatranskej prírody a zvierat sa divák v kine nenudí a filmu odpustí jeho triviálnosť. Najmä keď sa sem-tam zasmeje, takže nakoniec to nie je až také fiasko. Len aby českí turisti neuverili, že naozaj sa dá vo veľhorách beztrestne potĺkať bez poriadnej turistickej výbavy, spadnúť do horského potoka a mokrý prečkať noc pod širákom a pokúsiť sa spraviť si selfie s medveďom.